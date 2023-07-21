Минобороны сообщило о новом ракетном ударе по объектам на территории Украины

В Минобороны также сообщили о продолжающихся попытках наступления ВСУ на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях. В частности, российские военнослужащие за сутки отразили девять атак на донецком направлении и три – на краснолиманском. Помимо этого, на донецком направлении были уничтожены два склада боеприпасов 38-й бригады морской пехоты ВСУ и 118-й бригады территориальной обороны. На краснолиманском и южнодонецком направлениях была пресечена деятельность двух групп диверсантов.