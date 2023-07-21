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Минобороны сообщило о новом ракетном ударе по объектам на территории Украины

Ведомости

Российские военнослужащие нанесли новый удар по объектам на территории Украины, где готовились теракты в отношении России с применением беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Сегодня ночью ВС РФ нанесли очередной удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по объектам, где готовились террористические акты против РФ с применением ударных беспилотных летательных аппаратов. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», – сказано в ежедневной сводке о ходе спецоперации.

В Минобороны также сообщили о продолжающихся попытках наступления ВСУ на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях. В частности, российские военнослужащие за сутки отразили девять атак на донецком направлении и три – на краснолиманском. Помимо этого, на донецком направлении были уничтожены два склада боеприпасов 38-й бригады морской пехоты ВСУ и 118-й бригады территориальной обороны. На краснолиманском и южнодонецком направлениях была пресечена деятельность двух групп диверсантов.

На запорожском направлении ВС России отразили атаку ВСУ и уничтожили два склада боеприпасов. По одному складу также уничтожили на Херсонском и Купянском направлениях.

20 июля Минобороны сообщило, что российская армия нанесла новые «удары возмездия» по объектам в районе Одессы и Ильичевска после теракта на Крымском мосту, в результате которого погибла семейная пара и пострадала несовершеннолетняя девочка. Уточняется, что удары были нанесены по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в Одесской области. Вооруженные силы (ВС) России также уничтожили объект топливной инфраструктуры, а также склады боеприпасов ВСУ в районе Николаева.

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Крымский мост был атакован в ночь на 17 июля надводными беспилотниками Украины. В результате произошедшего погибла семейная пара, их несовершеннолетняя дочь получила ранения. Следственный комитет (СК) России возбудил по факту атаки дело о теракте, который, по версии ведомства, готовился по заданию спецслужб Украины.

Президент России Владимир Путин пообещал ответить на атаку. 18 июля в Минобороны сообщили об «ударе возмездия» по объектам, где велась подготовка к терактам на территории России при помощи беспилотных катеров, а также по местам их изготовления в районе Одессы.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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