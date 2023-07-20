Пострадавшую при теракте на Крымском мосту девочку доставили в Москву
Получившую ранения в результате теракта на Крымском мосту девочку из Белгородской области перевезли для лечения в Москву. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
«Девочка, пострадавшая в происшествии на Крымском мосту, утром была доставлена из Краснодара в Москву бригадой Федерального центра медицины катастроф Минздрава России», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
Она будет проходить лечение в Российской детской клинической больнице Минздрава. По словам Кузнецова, дорогу в Москву ребенок перенес хорошо. На данный момент ее состояние оценивается как стабильное.
Девочка пострадала во время теракта на Крымском мосту 17 июля, когда украинские надводные беспилотники атаковали мост. Она находилась в машине вместе с родителями, которые погибли на месте. Девочку сначала доставили в профильное отделение Темрюкской ЦРБ, затем перевели в Детскую краевую клиническую больницу. В оперштабе Краснодарского края рассказывали, что у ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и повреждение грудной клетки.
Следственный комитет (СК) России возбудил по факту атаки дело о теракте, который, по версии ведомства, готовился по заданию спецслужб Украины. Позже президент России Владимир Путин пообещал ответить на теракт. На Украине назвали повреждение Крымского моста «провокацией».