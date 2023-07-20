Пострадавшую при теракте на Крымском мосту девочку доставили в Москву

Девочка пострадала во время теракта на Крымском мосту 17 июля, когда украинские надводные беспилотники атаковали мост. Она находилась в машине вместе с родителями, которые погибли на месте. Девочку сначала доставили в профильное отделение Темрюкской ЦРБ, затем перевели в Детскую краевую клиническую больницу. В оперштабе Краснодарского края рассказывали, что у ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и повреждение грудной клетки.