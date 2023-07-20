При атаке беспилотника на северо-западе Крыма погиб ребенок
Несовершеннолетний ребенок погиб при атаке украинского беспилотника на один из населенных пунктов на северо-западе Крыма. Об этом сообщил главы полуострова Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
«В результате удара вражеского БПЛА в одном из населенных пунктов на северо-западе Крыма повреждено четыре административных здания. На месте работают профильные службы. К сожалению, не обошлось без жертв – погибла девочка-подросток. Выражаю искренние и глубокие соболезнования родным и близким. Семье будет оказана вся необходимая поддержка», – написал он.
За последние дни сообщалось о нескольких атаках беспилотников на полуостров. В частности, утром 18 июля Аксенов рассказал, что ночью была отражена атака 28 беспилотников на востоке Крыма. По его словам, 9 из них были сбиты системой ПВО, еще 19 – подавлены средствами РЭБ. Позже Минобороны подтвердило эту информацию. В ведомстве уточнили, что 17 БПЛА уничтожены средствами ПВО, еще 17 – подавлены.
Помимо этого, ночь на 17 июля украинские надводные беспилотники атаковали Крымский мост. В результате произошедшего погибла семейная пара, их несовершеннолетняя дочь получила ранения. Следственный комитет (СК) России возбудил по факту атаки дело о теракте, который, по версии ведомства, готовился по заданию спецслужб Украины. Позже президент России Владимир Путин пообещал ответить на теракт. На Украине назвали повреждение Крымского моста «провокацией».