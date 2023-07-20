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При атаке беспилотника на северо-западе Крыма погиб ребенок

Ведомости

Несовершеннолетний ребенок погиб при атаке украинского беспилотника на один из населенных пунктов на северо-западе Крыма. Об этом сообщил главы полуострова Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«В результате удара вражеского БПЛА в одном из населенных пунктов на северо-западе Крыма повреждено четыре административных здания. На месте работают профильные службы. К сожалению, не обошлось без жертв – погибла девочка-подросток. Выражаю искренние и глубокие соболезнования родным и близким. Семье будет оказана вся необходимая поддержка», – написал он.

За последние дни сообщалось о нескольких атаках беспилотников на полуостров. В частности, утром 18 июля Аксенов рассказал, что ночью была отражена атака 28 беспилотников на востоке Крыма. По его словам, 9 из них были сбиты системой ПВО, еще 19 – подавлены средствами РЭБ. Позже Минобороны подтвердило эту информацию. В ведомстве уточнили, что 17 БПЛА уничтожены средствами ПВО, еще 17 – подавлены.

Помимо этого, ночь на 17 июля украинские надводные беспилотники атаковали Крымский мост. В результате произошедшего погибла семейная пара, их несовершеннолетняя дочь получила ранения. Следственный комитет (СК) России возбудил по факту атаки дело о теракте, который, по версии ведомства, готовился по заданию спецслужб Украины. Позже президент России Владимир Путин пообещал ответить на теракт. На Украине назвали повреждение Крымского моста «провокацией».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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