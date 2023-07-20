При атаке беспилотника на северо-западе Крыма погиб ребенок

За последние дни сообщалось о нескольких атаках беспилотников на полуостров. В частности, утром 18 июля Аксенов рассказал, что ночью была отражена атака 28 беспилотников на востоке Крыма. По его словам, 9 из них были сбиты системой ПВО, еще 19 – подавлены средствами РЭБ. Позже Минобороны подтвердило эту информацию. В ведомстве уточнили, что 17 БПЛА уничтожены средствами ПВО, еще 17 – подавлены.