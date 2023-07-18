Аксенов заявил о 28 сбитых беспилотниках на востоке Крыма
В ночь на 18 июля система противовоздушной обороны (ПВО) сбила 9 беспилотников, система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавила еще 19, в результате никто не пострадал. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. Позже информацию подтвердили в Минобороны.
«Ночью на востоке Крыма силами ПВО сбиты 9 беспилотных летательных аппаратов, еще 19 – подавлены средствами РЭБ. Пострадавших нет», – написал он.
В Минобороны позже сообщили аналогичные данные. 17 БПЛА уничтожены средствами ПВО. Еще одиннадцать подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, не достигнув цели, потерпели крушение. Пострадавших и разрушений нет.
В ночь на 17 июля три украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост. В результате произошедшего погибла семейная пара, а их несовершеннолетняя дочь получила ранения. Следственный комитет России возбудил по факту атаки дело о теракте, который, по версии ведомства, готовился по заданию спецслужб Украины. На Украине назвали повреждение Крымского моста «провокацией».