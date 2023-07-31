Кремль прокомментировал удары беспилотников по «Москве-сити»
Новые атаки Украины на Москву подтверждают «сущность киевского режима», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Предпринимаются все возможные меры для того, чтобы организовать защиту на необходимом уровне от продолжающейся опасности террористических ударов по мирным объектам, по жилому сектору со стороны киевского режима. Это касается не только Москвы, это касается других регионов, которые в настоящее время подвергаются таким атакам», – сказал представитель Кремля.
Песков подтвердил продолжение «попыток нанесения террористических ударов» со стороны Украины и отметил, что делается все возможное для минимизирования риска таких атак.
Ночью 30 июля Москву атаковали украинские беспилотники. В результате были незначительно повреждены фасады двух офисных башен в «Москва-сити». Жертв и пострадавших нет.
В экстренных службах сообщали, что взрыв произошел в «IQ-квартале», где расположены несколько федеральных министерств. Стекла с первого по четвертый этажи были выбиты в башне «Око-2». Источник «Ведомостей» также рассказал, что в районе 3:13 мск на 10-м этаже одной из башен произошел взрыв, открытого горения не было.
По данным Минобороны, беспилотники упали в «Москва-сити» после подавления средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Еще один беспилотник сбили средствами противовоздушной обороны (ПВО) в небе Одинцовского района Подмосковья.