Газета
Политика

Кремль прокомментировал удары беспилотников по «Москве-сити»

Ведомости

Новые атаки Украины на Москву подтверждают «сущность киевского режима», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Предпринимаются все возможные меры для того, чтобы организовать защиту на необходимом уровне от продолжающейся опасности террористических ударов по мирным объектам, по жилому сектору со стороны киевского режима. Это касается не только Москвы, это касается других регионов, которые в настоящее время подвергаются таким атакам», – сказал представитель Кремля.

Песков подтвердил продолжение «попыток нанесения террористических ударов» со стороны Украины и отметил, что делается все возможное для минимизирования риска таких атак.

Ранее по теме: Путину доложили об атаке беспилотников на Москву

Ночью 30 июля Москву атаковали украинские беспилотники. В результате были незначительно повреждены фасады двух офисных башен в «Москва-сити». Жертв и пострадавших нет.

В экстренных службах сообщали, что взрыв произошел в «IQ-квартале», где расположены несколько федеральных министерств. Стекла с первого по четвертый этажи были выбиты в башне «Око-2». Источник «Ведомостей» также рассказал, что в районе 3:13 мск на 10-м этаже одной из башен произошел взрыв, открытого горения не было.

По данным Минобороны, беспилотники упали в «Москва-сити» после подавления средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Еще один беспилотник сбили средствами противовоздушной обороны (ПВО) в небе Одинцовского района Подмосковья.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных