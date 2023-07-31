Кремль прокомментировал удары беспилотников по «Москве-сити»

«Предпринимаются все возможные меры для того, чтобы организовать защиту на необходимом уровне от продолжающейся опасности террористических ударов по мирным объектам, по жилому сектору со стороны киевского режима. Это касается не только Москвы, это касается других регионов, которые в настоящее время подвергаются таким атакам», – сказал представитель Кремля.