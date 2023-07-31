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Сотрудников Минцифры перевели на удаленную работу до конца недели

Ведомости

Сотрудники Минцифры будут работать удаленно до конца этой недели, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

«Только до конца этой недели, чтобы решить офисные проблемы», – написал Шадаев в комментариях Telegram-канала «Нецифровая экономика». Ранее об этом сообщал Telegram-канал Mash со ссылкой на внутриведомственный чат.

Кремль прокомментировал удары беспилотников по «Москве-сити»

Ночью 30 июля Москву атаковали украинские беспилотники. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в результате были незначительно повреждены фасады двух офисных башен в «Москва-Сити». По данным Минобороны, беспилотники упали после подавления средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), еще один беспилотник сбили средствами противовоздушной обороны (ПВО) в небе Одинцовского района Подмосковья.

Как сообщали в экстренных службах, взрыв произошел в «IQ-квартале», где расположены несколько федеральных министерств, в том числе Минцифры. Стекла с первого по четвертый этажи были выбиты в башне «Око-2». Источник «Ведомостей» также рассказал, что в районе 3:13 мск на 10-м этаже одной из башен произошел взрыв, открытого горения не было.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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