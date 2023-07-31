Сотрудников Минцифры перевели на удаленную работу до конца недели
Сотрудники Минцифры будут работать удаленно до конца этой недели, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.
Ночью 30 июля Москву атаковали украинские беспилотники. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в результате были незначительно повреждены фасады двух офисных башен в «Москва-Сити». По данным Минобороны, беспилотники упали после подавления средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), еще один беспилотник сбили средствами противовоздушной обороны (ПВО) в небе Одинцовского района Подмосковья.
Как сообщали в экстренных службах, взрыв произошел в «IQ-квартале», где расположены несколько федеральных министерств, в том числе Минцифры. Стекла с первого по четвертый этажи были выбиты в башне «Око-2». Источник «Ведомостей» также рассказал, что в районе 3:13 мск на 10-м этаже одной из башен произошел взрыв, открытого горения не было.