В Кремле прокомментировали новый удар дрона по «Москве-сити»
Москва принимает все необходимые меры по обеспечению безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Вчера я вам говорил, что, конечно, комментировать с экспертной точки зрения это могут и должны только военные. Действительно, угроза существует, она очевидна, но меры принимаются», – сказал он, отвечая на вопрос, в каком случае будут усилены меры безопасности.
Песков также отметил, что в произошедшей ситуации Кремль не видит желания Киева осуществить теракт по аналогии с 11 сентября 2001 г.
Рано утром 1 августа несколько беспилотников вновь попытались атаковать Москву, их сбили средствами противовоздушной обороны (ПВО), но один все же долетел до башни в «Москве-сити». Повреждения получил фасад на уровне 21 этажа. В результате никто не пострадал.
Позже в Минобороны уточнили, что два украинских дрона были уничтожены в воздухе средствами ПВО над Одинцовским и Нарофоминским районами в Подмосковье. Еще один беспилотник подавили средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В результате он потерял управление и упал на территории «Москвы-сити», добавили в ведомстве.
Это вторая атака украинских беспилотников на башни «Москвы-сити» за последние несколько дней. В предыдущий раз дроны атаковали комплекс ночь на 30 июля. Тогда Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в результате были незначительно повреждены фасады двух офисных башен в «Москве-сити». Жертв и пострадавших нет. По данным Минобороны, беспилотники упали после подавления средствами РЭБ. Еще один дрон сбили средствами ПВО в небе Одинцовского района Подмосковья.
На фоне произошедшего Песков сообщил, что новые атаки Украины на Москву подтверждают «сущность киевского режима». По его словам, принимаются «все возможные меры для того, чтобы организовать защиту на необходимом уровне». Песков отметил, что в Москве и Подмосковье не планируют повышать уровень террористической угрозы.