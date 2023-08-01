В Кремле прокомментировали новый удар дрона по «Москве-сити»

Это вторая атака украинских беспилотников на башни «Москвы-сити» за последние несколько дней. В предыдущий раз дроны атаковали комплекс ночь на 30 июля. Тогда Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в результате были незначительно повреждены фасады двух офисных башен в «Москве-сити». Жертв и пострадавших нет. По данным Минобороны, беспилотники упали после подавления средствами РЭБ. Еще один дрон сбили средствами ПВО в небе Одинцовского района Подмосковья.