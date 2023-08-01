Газета
Политика

В Кремле прокомментировали новый удар дрона по «Москве-сити»

Ведомости

Москва принимает все необходимые меры по обеспечению безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вчера я вам говорил, что, конечно, комментировать с экспертной точки зрения это могут и должны только военные. Действительно, угроза существует, она очевидна, но меры принимаются», – сказал он, отвечая на вопрос, в каком случае будут усилены меры безопасности.

Песков также отметил, что в произошедшей ситуации Кремль не видит желания Киева осуществить теракт по аналогии с 11 сентября 2001 г. 

Рано утром 1 августа несколько беспилотников вновь попытались атаковать Москву, их сбили средствами противовоздушной обороны (ПВО), но один все же долетел до башни в «Москве-сити». Повреждения получил фасад на уровне 21 этажа. В результате никто не пострадал. 

Ранее по теме: Собянин сообщил о сбитых беспилотниках и повреждении башни в «Москве-сити»

Позже в Минобороны уточнили, что два украинских дрона были уничтожены в воздухе средствами ПВО над Одинцовским и Нарофоминским районами в Подмосковье. Еще один беспилотник подавили средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В результате он потерял управление и упал на территории «Москвы-сити», добавили в ведомстве.

Это вторая атака украинских беспилотников на башни «Москвы-сити» за последние несколько дней. В предыдущий раз дроны атаковали комплекс ночь на 30 июля. Тогда Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в результате были незначительно повреждены фасады двух офисных башен в «Москве-сити». Жертв и пострадавших нет. По данным Минобороны, беспилотники упали после подавления средствами РЭБ. Еще один дрон сбили средствами ПВО в небе Одинцовского района Подмосковья.

На фоне произошедшего Песков сообщил, что новые атаки Украины на Москву подтверждают «сущность киевского режима». По его словам, принимаются «все возможные меры для того, чтобы организовать защиту на необходимом уровне». Песков отметил, что в Москве и Подмосковье не планируют повышать уровень террористической угрозы.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных