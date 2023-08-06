Собянин заявил о попытке прорыва беспилотника на территорию Москвы

За последний месяц это не первая попытка Киева атаковать Москву с помощью беспилотников. 30 июля и 1 августа дроны долетели до «Москва-сити». 30 июля в результате падения дрона были незначительно повреждены фасады двух офисных башен в «IQ-квартале», где расположены Минцифры, Минэкономразвития и Минпромторг. 1 августа беспилотник повредил фасад на уровне 21-го этажа одной из башен.