Собянин заявил о попытке прорыва беспилотника на территорию Москвы

Собянин заявил о попытке прорыва беспилотника на территорию МосквыЕго сбили в районе Подольска
Сегодня, 6 августа, в районе 11 часов была попытка прорыва в Москву беспилотника. На подлете силами ПВО он был уничтожен, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
«Сегодня в районе 11 часов была попытка прорыва в Москву беспилотника. На подлете силами ПВО был уничтожен. Военные молодцы», – написал он в своем Telegram-канале.
В Минобороны подтвердили попытку атаки беспилотников. По данным военных, Украина планировала ударить по объектам на территории Московской области. Дрон уничтожили на территории Подольского района, пострадавших и разрушений нет.
В аэропорту «Внуково» вводили ограничения на вылет и прилет самолетов с 10:26 мск, сообщал ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
В целях безопасности с 10:26 мск часть рейсов перенаправили в другие московские аэропорты. 21 рейс во «Внуково» задержан, еще два отменены, свидетельствуют данные онлайн-табло.
По данным Telegram-канала Mash, в аэропорту вводили план «Ковер», некоторые самолетам пришлось «кружить в небе», еще часть ушла в «Домодедово» и «Шереметьево».
Пассажиры 12 рейсов ожидают посадки на самолет больше часа, писал Telegram-канал «Осторожно, Москва» около полудня. В аэропорту каждые 15 минут по громкоговорителю объявляют о закрытом воздушном пространстве, говорится в сообщении. Позднее пассажирам начали называть время посадки. По данным на 12.25 мск, ограничения на прием и вылет самолетов сняты.
За последний месяц это не первая попытка Киева атаковать Москву с помощью беспилотников. 30 июля и 1 августа дроны долетели до «Москва-сити». 30 июля в результате падения дрона были незначительно повреждены фасады двух офисных башен в «IQ-квартале», где расположены Минцифры, Минэкономразвития и Минпромторг. 1 августа беспилотник повредил фасад на уровне 21-го этажа одной из башен.
В Кремле после прилетов заявили, что принимаются все необходимые меры по обеспечению безопасности. 31 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что атаки Украины на Москву подтверждают «сущность киевского режима», при этом в Москве и Подмосковье не планируют повышать уровень террористической угрозы.