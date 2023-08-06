Газета
Общество

Собянин заявил о попытке прорыва беспилотника на территорию Москвы

Его сбили в районе Подольска
Полина Худякова
Максим Стулов / Ведомости

Сегодня, 6 августа, в районе 11 часов была попытка прорыва в Москву беспилотника. На подлете силами ПВО он был уничтожен, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Сегодня в районе 11 часов была попытка прорыва в Москву беспилотника. На подлете силами ПВО был уничтожен. Военные молодцы», – написал он в своем Telegram-канале.

В Минобороны подтвердили попытку атаки беспилотников. По данным военных, Украина планировала ударить по объектам на территории Московской области. Дрон уничтожили на территории Подольского района, пострадавших и разрушений нет.

В аэропорту «Внуково» вводили ограничения на вылет и прилет самолетов с 10:26 мск, сообщал ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

В целях безопасности с 10:26 мск часть рейсов перенаправили в другие московские аэропорты. 21 рейс во «Внуково» задержан, еще два отменены, свидетельствуют данные онлайн-табло.

Ранее по теме: Собянин сообщил о сбитых беспилотниках и повреждении башни в «Москва-Сити»

По данным Telegram-канала Mash, в аэропорту вводили план «Ковер», некоторые самолетам пришлось «кружить в небе», еще часть ушла в «Домодедово» и «Шереметьево».

Пассажиры 12 рейсов ожидают посадки на самолет больше часа, писал Telegram-канал «Осторожно, Москва» около полудня. В аэропорту каждые 15 минут по громкоговорителю объявляют о закрытом воздушном пространстве, говорится в сообщении. Позднее пассажирам начали называть время посадки. По данным на 12.25 мск, ограничения на прием и вылет самолетов сняты.

За последний месяц это не первая попытка Киева атаковать Москву с помощью беспилотников. 30 июля и 1 августа дроны долетели до «Москва-сити». 30 июля в результате падения дрона были незначительно повреждены фасады двух офисных башен в «IQ-квартале», где расположены Минцифры, Минэкономразвития и Минпромторг. 1 августа беспилотник повредил фасад на уровне 21-го этажа одной из башен.

В Кремле после прилетов заявили, что принимаются все необходимые меры по обеспечению безопасности. 31 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что атаки Украины на Москву подтверждают «сущность киевского режима», при этом в Москве и Подмосковье не планируют повышать уровень террористической угрозы.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных