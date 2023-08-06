Глава Подольска заявил о повреждениях домов после падения беспилотника

Мэр столицы Сергей Собянин сегодня сообщил о попытке прорыва в Москву беспилотника. На подлете силами ПВО он был уничтожен. В Минобороны подтвердили попытку атаки. По данным военных, Украина планировала ударить по объектам на территории Московской области. Дрон уничтожили на территории Подольского района, пострадавших и разрушений нет, сообщало ведомство.