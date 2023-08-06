Глава Подольска заявил о повреждениях домов после падения беспилотника
В результате уничтожения над Подольском украинского беспилотника в городе повреждены несколько домов, власти приступили к ликвидации последствий, сообщил в своем Telegram-канале глава городского округа Дмитрий Жариков.
Власти города завершили поквартирный обход многоквартирных домов и домовладений частного сектора, вблизи которых упал БПЛА. На месте происшествия находятся аварийные бригады и оперативные службы
«Профильные специалисты выявили повреждения остекления окон по нескольким адресам. Приступили к ликвидации последствий. Все повреждения будут устранены сегодня!» – написал Жариков.
По информации Baza, обломки от сбитого над Подольском дрона упали на детскую площадку в поселке Сельхозтехника, в результате взрыва в соседних домах выбило окна. Telegram-канал также рассказал об одном пострадавшем после падения обломков, 77-летний мужчина получил осколочное ранение руки. Официально о раненых не сообщалось.
Мэр столицы Сергей Собянин сегодня сообщил о попытке прорыва в Москву беспилотника. На подлете силами ПВО он был уничтожен. В Минобороны подтвердили попытку атаки. По данным военных, Украина планировала ударить по объектам на территории Московской области. Дрон уничтожили на территории Подольского района, пострадавших и разрушений нет, сообщало ведомство.