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Общество

Глава Подольска заявил о повреждениях домов после падения беспилотника

Ведомости

В результате уничтожения над Подольском украинского беспилотника в городе повреждены несколько домов, власти приступили к ликвидации последствий, сообщил в своем Telegram-канале глава городского округа Дмитрий Жариков.

Власти города завершили поквартирный обход многоквартирных домов и домовладений частного сектора, вблизи которых упал БПЛА. На месте происшествия находятся аварийные бригады и оперативные службы 

«Профильные специалисты выявили повреждения остекления окон по нескольким адресам. Приступили к ликвидации последствий. Все повреждения будут устранены сегодня!» – написал Жариков.

Ранее по теме: Собянин заявил о попытке прорыва беспилотника на территорию Москвы

По информации Baza, обломки от сбитого над Подольском дрона упали на детскую площадку в поселке Сельхозтехника, в результате взрыва в соседних домах выбило окна. Telegram-канал также рассказал об одном пострадавшем после падения обломков, 77-летний мужчина получил осколочное ранение руки. Официально о раненых не сообщалось.

Мэр столицы Сергей Собянин сегодня сообщил о попытке прорыва в Москву беспилотника. На подлете силами ПВО он был уничтожен. В Минобороны подтвердили попытку атаки. По данным военных, Украина планировала ударить по объектам на территории Московской области. Дрон уничтожили на территории Подольского района, пострадавших и разрушений нет, сообщало ведомство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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