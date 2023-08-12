В Польше применили водометы против мигрантов на границе с Белоруссией
Границу Польши со стороны Белоруссии незаконно попытались пересечь 106 иностранцев, некоторые были настроены агрессивно, поэтому на участок границы направили автомобиль с водометами, сообщила в соцсети X (бывшая Twitter) пограничная охрана Польши.
Инцидент произошел в пятницу, 11 августа. Среди мигрантов, как отмечается, были граждане Конго и Эритреи.
«В Дубиче Церкевне границу пересекала большая группа из порядка 40 агрессивно настроенных иностранцев. У одного из них был нож, бросались камни. На место происшествия направили автомобиль «Тайфун» с водометами», – говорится в сообщении.
Эти люди в итоге не смогли пересечь границу, уточнили в погранохране. Позднее там рассказали о другой группе из 25 граждан Ирана, Ирака, Пакистана, Туркменистана и Сирии, которые незаконно переправились через реку. По данным ведомства, иностранцев задержали.
В 2021 г. сразу несколько стран, граничащих с Белоруссией (Польша, Латвия, Литва и Эстония), заявили о беспрецедентном наплыве нелегальных мигрантов с территории республики. В ЕС обвинили Минск в организации каналов нелегальной миграции с целью вынудить ЕС снять санкции с республики. Президент Белоруссии Александр Лукашенко летом 2022 г. объявил об ослаблении контроля за потоками нелегалов из-за европейских санкций: по его словам, у Минска нет «ни денег, ни сил» сдерживать беженцев, которые прибывают в страну на законных основаниях.