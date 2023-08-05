Газета
Политика

Минск обвинил польских военных в гибели египетского беженца на границе

Ведомости

Египетский беженец умер из-за издевательств польских силовиков, мужчина скончался после того, как его «выбросили» на белорусскую территорию, сообщает пресс-служба государственного пограничного комитета Белоруссии.

Инцидент на польско-белорусской границе произошел утром 5 августа. По данным госпогранкомитета, польские силовики в очередной раз вытеснили двух беженцев – граждан Сирии и Египта. Мужчин, по рассказу сирийца, задержали по ту сторону границы, его друг нуждался в медицинской помощи и был «крайне истощен».

«Игнорируя критическое состояние египтянина, польские силовики продолжали издеваться и избивать мужчин, забрали их вещи и деньги. Затем с применением газовых баллончиков заставили иностранцев пройти через заграждение», – говорится в сообщении комитета.

Ранее по теме: Минск обвинил Польшу в публикации «вбросов» о беженцах на границе

По словам беженца, он сумел пронести своего товарища «несколько десятков метров» в бессознательном состоянии, но мужчина скончался. Власти Польши не прекращают «политику геноцида» в отношении беженцев с Востока, пользуясь «слепостью и глухотой» международных правозащитных организаций, подчеркнули в погранкомите.

В 2021 г. сразу несколько стран, граничащих с Белоруссией (Польша, Латвия, Литва и Эстония), заявили о беспрецедентном наплыве нелегальных мигрантов с территории республики. В ЕС обвинили Минск в организации каналов нелегальной миграции с целью вынудить ЕС снять санкции с республики. Президент Белоруссии Александр Лукашенко летом 2022 г. объявил об ослаблении контроля за потоками нелегалов из-за европейских санкций: по его словам, у Минска нет «ни денег, ни сил» сдерживать беженцев, которые прибывают в страну на законных основаниях.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных