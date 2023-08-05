Минск обвинил польских военных в гибели египетского беженца на границе
Египетский беженец умер из-за издевательств польских силовиков, мужчина скончался после того, как его «выбросили» на белорусскую территорию, сообщает пресс-служба государственного пограничного комитета Белоруссии.
Инцидент на польско-белорусской границе произошел утром 5 августа. По данным госпогранкомитета, польские силовики в очередной раз вытеснили двух беженцев – граждан Сирии и Египта. Мужчин, по рассказу сирийца, задержали по ту сторону границы, его друг нуждался в медицинской помощи и был «крайне истощен».
«Игнорируя критическое состояние египтянина, польские силовики продолжали издеваться и избивать мужчин, забрали их вещи и деньги. Затем с применением газовых баллончиков заставили иностранцев пройти через заграждение», – говорится в сообщении комитета.
По словам беженца, он сумел пронести своего товарища «несколько десятков метров» в бессознательном состоянии, но мужчина скончался. Власти Польши не прекращают «политику геноцида» в отношении беженцев с Востока, пользуясь «слепостью и глухотой» международных правозащитных организаций, подчеркнули в погранкомите.
В 2021 г. сразу несколько стран, граничащих с Белоруссией (Польша, Латвия, Литва и Эстония), заявили о беспрецедентном наплыве нелегальных мигрантов с территории республики. В ЕС обвинили Минск в организации каналов нелегальной миграции с целью вынудить ЕС снять санкции с республики. Президент Белоруссии Александр Лукашенко летом 2022 г. объявил об ослаблении контроля за потоками нелегалов из-за европейских санкций: по его словам, у Минска нет «ни денег, ни сил» сдерживать беженцев, которые прибывают в страну на законных основаниях.