Минск обвинил Польшу в публикации «вбросов» о беженцах на границе
Граждан иностранных государств, которые пытались пересечь границу Польши со стороны Белоруссии, не допустили к официальной процедуре предоставления защиты на территории Евросоюза, сообщает пресс-служба Пограничного комитета Белоруссии. В республике заявили, что считают информацию о незаконных пересечениях границы вбросами.
В белорусском ведомстве сообщили, что в Польше были задержаны граждане Сирии, Йемена, Египта, Ирака, Камеруна, Марокко и Шри-Ланки. Информации о том, куда направлены все 117 иностранцев, а также о том, какая им требуется помощь, нет, указывает Минск.
По данным Пограничной стражи Польши, 3 ноября также был задержан гражданин Грузии, перевозивший шестерых мигрантов, которые пытались попасть в страну незаконно. Польские пограничники не сопровождают информацию о задержании иностранцев фото- и видеодоказательствами, заявили в Минске со ссылкой на Twitter службы.
«Распространение голословных заявлений без каких-либо подтверждающих визуальных материалов может указывать на спланированную информационную кампанию. Польская сторона вбрасывает исключительно текстовую информацию с целью нагнетания обстановки и оправдания нахождения большого количества военнослужащих вблизи границы с Беларусью, несмотря на возведенное «неприступное для беженцев» заграждение», — говорится в сообщении.
10 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возросших угрозах, которые поступают от западных стран в отношении республики. По его словам, при необходимости Польша может стянуть войска к белорусской границе за несколько часов. Также, утверждает Лукашенко, Киев работает над открытием второго фронта на границе с республикой.
В 2021 г. сразу несколько стран, граничащих с Белоруссией (Польша, Латвия, Литва и Эстония), заявили о беспрецедентном наплыве нелегальных мигрантов с территории республики. В ЕС обвинили Минск в организации каналов нелегальной миграции с целью вынудить ЕС снять санкции с республики. Президент Белоруссии Александр Лукашенко летом объявил об ослаблении контроля за потоками нелегалов из-за европейских санкций: по его словам, у Минска нет «ни денег, ни сил» сдерживать беженцев, которые прибывают в страну на законных основаниях. В итоге ЕС усилил санкции против Белоруссии.