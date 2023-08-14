Захару Прилепину присвоили звание подполковника Росгвардии
Писателю Захару Прилепину присвоили звание подполковника Росгвардии. Об этом «Ведомостям» сообщила пресс-секретарь Прилепина Елизавета Кондакова.
«В связи с назначением заместителем командира полка особого назначения «Оплот» по военно-политической работе Захару Прилепину присвоено звание подполковника Росгвардии», – сказано в сообщении.
В пресс-службе Прилепина напомнили, что ранее президент России Владимир Путин подписал указ о создании полков Росгвардии особого назначения. Один из них был создан на базе батальона «Оплот», к концу года он будет отправлен в зону спецоперации.
1 августа Прилепин был назначен заместителем командира полка Росгвардии, созданного на базе батальона «Оплот». Тогда он сообщил, что планирует вернуться в строй как только вылечится. Помимо этого, Прилепин писал, что батальон получит тяжелое вооружение.
Сейчас Захар Прилепин проходит лечение после попытки покушения на него. 6 мая автомобиль писателя был подорван в Нижегородской области. В результате погиб помощник и соратник Прилепина – уроженец Луганска Александр Шубин, который раньше служил в ЛНР. Сам писатель пострадал и перенес несколько операций.