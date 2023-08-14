Газета
Политика

Захару Прилепину присвоили звание подполковника Росгвардии

Ведомости

Писателю Захару Прилепину присвоили звание подполковника Росгвардии. Об этом «Ведомостям» сообщила пресс-секретарь Прилепина Елизавета Кондакова. 

«В связи с назначением заместителем командира полка особого назначения «Оплот» по военно-политической работе Захару Прилепину присвоено звание подполковника Росгвардии», – сказано в сообщении. 

В пресс-службе Прилепина напомнили, что ранее президент России Владимир Путин подписал указ о создании полков Росгвардии особого назначения. Один из них был создан на базе батальона «Оплот», к концу года он будет отправлен в зону спецоперации. 

1 августа Прилепин был назначен заместителем командира полка Росгвардии, созданного на базе батальона «Оплот». Тогда он сообщил, что планирует вернуться в строй как только вылечится. Помимо этого, Прилепин писал, что батальон получит тяжелое вооружение. 

Сейчас Захар Прилепин проходит лечение после попытки покушения на него. 6 мая автомобиль писателя был подорван в Нижегородской области. В результате погиб помощник и соратник Прилепина – уроженец Луганска Александр Шубин, который раньше служил в ЛНР. Сам писатель пострадал и перенес несколько операций.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных