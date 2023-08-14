Захару Прилепину присвоили звание подполковника Росгвардии

Сейчас Захар Прилепин проходит лечение после попытки покушения на него. 6 мая автомобиль писателя был подорван в Нижегородской области. В результате погиб помощник и соратник Прилепина – уроженец Луганска Александр Шубин, который раньше служил в ЛНР. Сам писатель пострадал и перенес несколько операций.