Прилепин назначен заместителем командира полка Росгвардии
Писатель Захар Прилепин назначен заместителем командира полка Росгвардии, созданного на базе батальона «Оплот». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Я получил должность заместителя командира полка, и по излечении вернусь в строй. Поставленные перед нами руководством Росгвардии и президентом РФ задачи будут выполнены. Горды доверием. Работаем», – написал Прилепин.
Писатель отметил, что батальон получит тяжелое вооружение.
Пресс-секретарь Прилепина Елизавета Кондакова добавила, что батальон «Оплот» находится в стадии «трансформации и расширения». По ее словам, сейчас штабом Прилепина также формируются добровольческий батальон «Родня» и совместный с Нижегородским правительством мотострелковый батальон «Серафим Саровский» (в составе Минобороны).
Ранее сегодня издание Daily Strom со ссылкой на источник в Росгвардии сообщило, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании полков Росгвардии особого назначения. Один из них будет создан на базе «Оплота», Прилепин займет в нем руководящую должность. Собеседник издания отметил, что в дальнейшем полк переместится «на собственную базу на освобожденных территориях».
Сейчас Захар Прилепин проходит лечение после попытки покушения. 6 мая автомобиль писателя был подорван в Нижегородской области. В результате погиб помощник и соратник Прилепина, уроженец Луганска Александр Шубин, который раньше служил в ЛНР. Сам писатель пострадал и перенес несколько операций.