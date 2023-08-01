Прилепин назначен заместителем командира полка Росгвардии

Ранее сегодня издание Daily Strom со ссылкой на источник в Росгвардии сообщило, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании полков Росгвардии особого назначения. Один из них будет создан на базе «Оплота», Прилепин займет в нем руководящую должность. Собеседник издания отметил, что в дальнейшем полк переместится «на собственную базу на освобожденных территориях».