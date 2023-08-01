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Прилепин назначен заместителем командира полка Росгвардии

Ведомости

Писатель Захар Прилепин назначен заместителем командира полка Росгвардии, созданного на базе батальона «Оплот». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Я получил должность заместителя командира полка, и по излечении вернусь в строй. Поставленные перед нами руководством Росгвардии и президентом РФ задачи будут выполнены. Горды доверием. Работаем», – написал Прилепин.

Писатель отметил, что батальон получит тяжелое вооружение.

Пресс-секретарь Прилепина Елизавета Кондакова добавила, что батальон «Оплот» находится в стадии «трансформации и расширения». По ее словам, сейчас штабом Прилепина также формируются добровольческий батальон «Родня» и совместный с Нижегородским правительством мотострелковый батальон «Серафим Саровский» (в составе Минобороны).

Ранее сегодня издание Daily Strom со ссылкой на источник в Росгвардии сообщило, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании полков Росгвардии особого назначения. Один из них будет создан на базе «Оплота», Прилепин займет в нем руководящую должность. Собеседник издания отметил, что в дальнейшем полк переместится «на собственную базу на освобожденных территориях».

Ранее по теме: Путин наградил Захара Прилепина орденом Мужества

Сейчас Захар Прилепин проходит лечение после попытки покушения. 6 мая автомобиль писателя был подорван в Нижегородской области. В результате погиб помощник и соратник Прилепина, уроженец Луганска Александр Шубин, который раньше служил в ЛНР. Сам писатель пострадал и перенес несколько операций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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