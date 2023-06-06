Путин наградил Захара Прилепина орденом Мужества
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении писателя Захара Прилепина орденом Мужества. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга», – сказано в документе.
Орденом Мужества также награжден посмертно Александр Шубин, соратник Прилепина, который погиб при взрыве автомобиля писателя 6 мая.
Автомобиль Прилепина был подорван утром 6 мая в Нижегородской области. В результате взрыва погиб помощник и соратник Прилепина, уроженец Луганска Александр Шубин, который раньше служил в ЛНР. Сам писатель пострадал и перенес несколько операций.
8 мая Семеновский районный суд Нижегородской области отправил под стражу на два месяца Александра Пермякова, обвиняемого в покушении на Прилепина. Пермякову предъявили обвинение в теракте (ст. 205 УК) и незаконном обороте оружия (ст. 222 УК). До этого он признался в работе на украинские спецслужбы. Следствие ищет соучастников.