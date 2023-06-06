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Путин наградил Захара Прилепина орденом Мужества

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении писателя Захара Прилепина орденом Мужества. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 

«За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга», – сказано в документе. 

Орденом Мужества также награжден посмертно Александр Шубин, соратник Прилепина, который погиб при взрыве автомобиля писателя 6 мая.

Автомобиль Прилепина был подорван утром 6 мая в Нижегородской области. В результате взрыва погиб помощник и соратник Прилепина, уроженец Луганска Александр Шубин, который раньше служил в ЛНР. Сам писатель пострадал и перенес несколько операций.

8 мая Семеновский районный суд Нижегородской области отправил под стражу на два месяца Александра Пермякова, обвиняемого в покушении на Прилепина. Пермякову предъявили обвинение в теракте (ст. 205 УК) и незаконном обороте оружия (ст. 222 УК). До этого он признался в работе на украинские спецслужбы. Следствие ищет соучастников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных