Путин наградил Захара Прилепина орденом Мужества

8 мая Семеновский районный суд Нижегородской области отправил под стражу на два месяца Александра Пермякова, обвиняемого в покушении на Прилепина. Пермякову предъявили обвинение в теракте (ст. 205 УК) и незаконном обороте оружия (ст. 222 УК). До этого он признался в работе на украинские спецслужбы. Следствие ищет соучастников.