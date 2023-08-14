Шойгу указал на небезупречность западной техники
Западная техника показала на деле низкую эффективность и оказалась далеко не безупречной. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу во время церемонии открытия форума «Армия-2023».
«В реальных условиях наше вооружение показывает свою надежность и эффективность, при этом широко разрекламированная западная техника на деле оказалась далеко не безупречной», – сказал он.
Российские власти неоднократно критиковали поставки военной помощи Украине и указывали на нарастание прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт на Украине.
21 июля президент России Владимир Путин во время совещания с членами Совета безопасности России отметил, что поставляемая техника и тысячи иностранных наемников не помогают Киеву добиться каких-либо результатов при контрнаступлении. Глава государства отметил, что техника, которая поставляется на Украину, горит. По словам Путина, зачастую «по своим тактико-техническим данным она даже уступает некоторым образцам вооружения еще советского производства». Президент отметил, что поставки новой техники лишь затянут конфликт.