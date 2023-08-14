Путин заявил об открытости России к военно-техническому сотрудничеству
Россия открыта к военно-техническому сотрудничеству с другими странами, проведение форума «Армия-2023» укрепит партнерство на благо стабильности в многополярном мире. Об этом президент России Владимир Путин заявил в обращении по случаю открытия форума.
«Россия открыта к углублению равноправного технологического партнёрства и военно-технического сотрудничества с другими странами, со всеми, кто отстаивает свои национальные интересы, свой независимый путь развития и считает принципиально важным вместе строить равную неделимую систему безопасности, которая надёжно защищала бы каждое государство», – говорится в обращении, опубликованном на сайте Кремля.
На форуме более 1500 российский предприятий представили свыше 28 500 образцов военного и двойного назначения, уточнил глава государства, добавив, что программа из 250 мероприятий форума посвящена «вопросам диверсификации оборонно-промышленного комплекса и развития технологий искусственного интеллекта». По его словам, у России есть что предложить, так как в стране ежегодно растет объем рынка продуктов с искусственным интеллектом.
Путин подчеркнул, что особое внимание на форуме будет уделено тематике беспилотных летательных аппаратов. «Это направление сегодня активно развивается и в военном, и в гражданском секторе. По сути, речь идёт о создании новой самостоятельной наукоёмкой и высокотехнологичной отрасли», – отметил он.
По данным президента, на форуме свою продукцию представят 82 иностранных военно-промышленных предприятия, тогда как в прошлом году таких было всего 32. Россия предлагает сотрудничать в подготовке кадров, обучении военных, а также в проведении командно-штабных учений. «И рассчитываем, что, как и прежде, на полях форума будут подписаны важные соглашения и экспортные контракты», – отметил президент.
Международный военно-технический форум «Армия-2023» проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Одинцовском районе Московской области