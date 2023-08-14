Путин заявил об открытости России к военно-техническому сотрудничеству

По данным президента, на форуме свою продукцию представят 82 иностранных военно-промышленных предприятия, тогда как в прошлом году таких было всего 32. Россия предлагает сотрудничать в подготовке кадров, обучении военных, а также в проведении командно-штабных учений. «И рассчитываем, что, как и прежде, на полях форума будут подписаны важные соглашения и экспортные контракты», – отметил президент.