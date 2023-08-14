Министр обороны Китая посетит Россию и Белоруссию

3 июля министр обороны Китая встретился в Пекине с главнокомандующим ВМФ России Николаем Евменовым. Китайский министр выразил надежду, что ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и ВМФ России будут часто проводить совместные патрули и учения, а также внесут позитивный вклад в поддержание региональной и глобальной стабильности. Евменов заверил, что Москва готова поддерживать тесную координацию с Пекином. О расширении сотрудничества между странами министр обороны РФ Сергей Шойгу и Шанфу договорились в ходе переговоров в середине апреля.