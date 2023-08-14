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Министр обороны Китая посетит Россию и Белоруссию

Ведомости

Министр обороны Китая Ли Шанфу с 14 по 19 августа посетит Россию и Белоруссию. Об этом сообщили в китайском военном ведомстве.

Уточняется, что Шанфу посетит обе страны по приглашению министров обороны России и Белоруссии Сергея Шойгу и Виктора Хренина.

Министр обороны Китая планирует принять участие в 11-й Московской конференции по международной безопасности, где выступит с докладом. Помимо этого, Шанфу встретится с «руководством России и оборонных ведомств». В Белоруссии он планирует посетить воинские части и провести переговоры с военными руководителями.

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3 июля министр обороны Китая встретился в Пекине с главнокомандующим ВМФ России Николаем Евменовым. Китайский министр выразил надежду, что ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и ВМФ России будут часто проводить совместные патрули и учения, а также внесут позитивный вклад в поддержание региональной и глобальной стабильности. Евменов заверил, что Москва готова поддерживать тесную координацию с Пекином. О расширении сотрудничества между странами министр обороны РФ Сергей Шойгу и Шанфу договорились в ходе переговоров в середине апреля.

11-ая Московская конференция по международной безопасности пройдет 15 августа. На конференцию были приглашены Турция, Израиль, Мексика, КНДР, КНР и другие страны, а также ряд международных организаций, таких как ООН, ОДКБ, Африканский союз и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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