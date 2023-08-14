Госдума не выполнила всю программу приоритетных законопроектов сессии
Депутаты Госдумы не рассмотрели в весеннюю сессию свыше 10% инициатив, которые были включены комитетами в программу законопроектов, подлежащих первоочередному рассмотрению, подсчитали «Ведомости», ознакомившись с отчетом думского аппарата.
Всего в программе сессии, которая закончилась в конце июля, числилось 364 законопроекта, по 44 из них до сих пор проводятся консультации и согласования или было принято решение о переносе на более поздний срок.
Среди «зависших» инициатив правительственные законопроекты о наказании водителей за лекарственное опьянение, об онлайн-продаже вина через «Почту России» и об оптимизации полномочий кабинета министров.
Всего в ходе весенней сессии Дума приняла 500 законов, отчитался ранее ее председатель Вячеслав Володин.