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Госдума не выполнила всю программу приоритетных законопроектов сессии

Ведомости

Депутаты Госдумы не рассмотрели в весеннюю сессию свыше 10% инициатив, которые были включены комитетами в программу законопроектов, подлежащих первоочередному рассмотрению, подсчитали «Ведомости», ознакомившись с отчетом думского аппарата.

Всего в программе сессии, которая закончилась в конце июля, числилось 364 законопроекта, по 44 из них до сих пор проводятся консультации и согласования или было принято решение о переносе на более поздний срок.

Среди «зависших» инициатив правительственные законопроекты о наказании водителей за лекарственное опьянение, об онлайн-продаже вина через «Почту России» и об оптимизации полномочий кабинета министров.

Всего в ходе весенней сессии Дума приняла 500 законов, отчитался ранее ее председатель Вячеслав Володин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных