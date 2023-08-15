Нарышкин: здоровому человеку страшно в Европе из-за «расплодившихся извращений»
Здоровому человеку неприятно и страшно ездить в Европу из-за расплодившихся там извращений. Такое заявление сделал директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, выступая на на Московской конференции по международной безопасности.
«Здоровому в духовном и физическом отношении человеку на самом деле неприятно, а порой даже страшно приезжать в Европу – такое количество разного рода извращений там расплодилось», – сказал он.
Таким образом Нарышкин прокомментировал высказывание верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. В октябре 2022 г., объясняя внешнеполитическую идею объединения, Боррель сравнил Европу с садом, а «большую часть» остального мира – с джунглями. По словам европейского политика, «джунгли могут вторгнуться в сад».
При этом, отметил Боррель, это не значит, что Европа должна закрыться от остального мира. Он сравнил европейцев с «садовниками» и заявил, что они должны больше взаимодействовать с другими странами и поддерживать государства, которые находятся в тяжелом положении.