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Нарышкин: здоровому человеку страшно в Европе из-за «расплодившихся извращений»

Ведомости

Здоровому человеку неприятно и страшно ездить в Европу из-за расплодившихся там извращений. Такое заявление сделал директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, выступая на на Московской конференции по международной безопасности.

«Здоровому в духовном и физическом отношении человеку на самом деле неприятно, а порой даже страшно приезжать в Европу – такое количество разного рода извращений там расплодилось», – сказал он.

Таким образом Нарышкин прокомментировал высказывание верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. В октябре 2022 г., объясняя внешнеполитическую идею объединения, Боррель сравнил Европу с садом, а «большую часть» остального мира – с джунглями. По словам европейского политика, «джунгли могут вторгнуться в сад».

При этом, отметил Боррель, это не значит, что Европа должна закрыться от остального мира. Он сравнил европейцев с «садовниками» и заявил, что они должны больше взаимодействовать с другими странами и поддерживать государства, которые находятся в тяжелом положении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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