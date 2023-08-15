СМИ: три человека задержаны в Великобритании по подозрению в шпионаже в пользу России
В Великобритании задержали троих граждан Болгарии по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщила британская служба ВВС со ссылкой на доклад.
Они были задержаны и арестованы еще в феврале в рамках расследования дела в сфере национальной безопасности. По версии следствия, они работали на российские спецслужбы. Им было предъявлено обвинение в том числе в хранении поддельных документов с «ненадлежащими намерениями».
Среди задержанных – 45-летний Орлин Русев, 41-летний Байзер Джамбазов, 31-летняя Екатерина Иванова. Как пишет ВВС, они в течение нескольких лет проживают в Великобритании, периодически меняли работу в разных областях. В частности, у Русева ранее был опыт ведения бизнеса в России. Приехав в Великобританию в 2009 г., он работал техническим специалистом в сфере финансовых услуг. До этого, по его словам, он также был советником министерства энергетики Болгарии.
Позже издание Sky News со ссылкой на полицию Лондона сообщило о пяти задержанных. Среди других задержанных – две женщины в возрасте 31 и 29 лет. Позже все пятеро были освобождены под залог, они дали обязательство вернуться в сентябре. Предполагается, что они предстанут перед судом в январе 2024 г. В настоящее время они не признали вину.