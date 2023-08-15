СМИ: три человека задержаны в Великобритании по подозрению в шпионаже в пользу России

Позже издание Sky News со ссылкой на полицию Лондона сообщило о пяти задержанных. Среди других задержанных – две женщины в возрасте 31 и 29 лет. Позже все пятеро были освобождены под залог, они дали обязательство вернуться в сентябре. Предполагается, что они предстанут перед судом в январе 2024 г. В настоящее время они не признали вину.