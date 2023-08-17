СМИ узнали об уголовном деле в отношении сопредседателя движения «Голос» Мельконьянца

Движение было основано в 2000 г. и признано иноагентом в 2013 г. Позже, в 2016 г., оно было ликвидировано по иску Минюста. Однако продолжило работу как незарегистрированное лицо. В 2021 г. «Голос» был внесен в реестр незарегистрированных организаций-иноагентов.