СМИ узнали об уголовном деле в отношении сопредседателя движения «Голос» Мельконьянца
СК возбудил уголовное дело в отношении сопредседателя движения «Голос» (признано в России иноагентом) Григория Мельконьнца по факту организации работы нежелательной НПО в России. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на источники.
По информации издания, в рамках расследования уголовного дела силовики провели обыски как у самого Мельконьянца, так и у 14 его соратников. Обыски проходили в восьми регионах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.
В отношении Мельконьянца возбуждено дело по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное по этой статье, составляет лишение свободы сроком до шести лет.
Григорию Мельконьянцу 42 года. Он работает юристом, выступает в СМИ в качестве электорального эксперта и сопредседателя движения «Голос», которое занимается наблюдением за выборами.
Движение было основано в 2000 г. и признано иноагентом в 2013 г. Позже, в 2016 г., оно было ликвидировано по иску Минюста. Однако продолжило работу как незарегистрированное лицо. В 2021 г. «Голос» был внесен в реестр незарегистрированных организаций-иноагентов.