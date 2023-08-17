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СМИ узнали об уголовном деле в отношении сопредседателя движения «Голос» Мельконьянца

Ведомости

СК возбудил уголовное дело в отношении сопредседателя движения «Голос» (признано в России иноагентом) Григория Мельконьнца по факту организации работы нежелательной НПО в России. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на источники.

По информации издания, в рамках расследования уголовного дела силовики провели обыски как у самого Мельконьянца, так и у 14 его соратников. Обыски проходили в восьми регионах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

В отношении Мельконьянца возбуждено дело по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное по этой статье, составляет лишение свободы сроком до шести лет.

Григорию Мельконьянцу 42 года. Он работает юристом, выступает в СМИ в качестве электорального эксперта и сопредседателя движения «Голос», которое занимается наблюдением за выборами.

Движение было основано в 2000 г. и признано иноагентом в 2013 г. Позже, в 2016 г., оно было ликвидировано по иску Минюста. Однако продолжило работу как незарегистрированное лицо. В 2021 г. «Голос» был внесен в реестр незарегистрированных организаций-иноагентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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