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СМИ: Турция готова пропускать через Босфор идущие с Украины суда с зерном

Ведомости

Турция готова предоставить проход через пролив Босфор судам с зерном, если такие прибудут из портов Украины, сообщил телеканал Haber Global со ссылкой на источники в минобороны страны.

«Насколько нам известно, из Украины не отправилось еще ни одно судно. Если же оно прибудет, то получит разрешение на проход через Босфор», – сообщил телеканал в соцсети X (бывшая Twitter).

Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН с одной стороны и представителями России и Украины – с другой. В рамках переговоров были подписаны два соглашения. Первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. 17 июля 2023 г. Россия вышла из сделки. Президент РФ Владимир Путин при этом отмечал, что она может быть возобновлена в случае выполнения российской части соглашения, которое все это время игнорировалась.

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15 августа The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщила, что США ведут переговоры с Турцией, Украиной и соседними с ней странами о создании альтернативных маршрутов для экспорта украинского зерна. План предполагает увеличение к октябрю экспорта до 4 млн т зерна в месяц. По данным WSJ, продукцию будут отправлять по реке Дунай и через Черное море в ближайшие порты Румынии, а затем и в другие пункты назначения.

Россия также прорабатывает альтернативы черноморской зерновой инициативе по доставке продовольствия нуждающимся странам, заявил 16 августа посол России в Турции Алексей Ерхов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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