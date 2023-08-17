СМИ: Турция готова пропускать через Босфор идущие с Украины суда с зерном
Турция готова предоставить проход через пролив Босфор судам с зерном, если такие прибудут из портов Украины, сообщил телеканал Haber Global со ссылкой на источники в минобороны страны.
«Насколько нам известно, из Украины не отправилось еще ни одно судно. Если же оно прибудет, то получит разрешение на проход через Босфор», – сообщил телеканал в соцсети X (бывшая Twitter).
Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН с одной стороны и представителями России и Украины – с другой. В рамках переговоров были подписаны два соглашения. Первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. 17 июля 2023 г. Россия вышла из сделки. Президент РФ Владимир Путин при этом отмечал, что она может быть возобновлена в случае выполнения российской части соглашения, которое все это время игнорировалась.
15 августа The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщила, что США ведут переговоры с Турцией, Украиной и соседними с ней странами о создании альтернативных маршрутов для экспорта украинского зерна. План предполагает увеличение к октябрю экспорта до 4 млн т зерна в месяц. По данным WSJ, продукцию будут отправлять по реке Дунай и через Черное море в ближайшие порты Румынии, а затем и в другие пункты назначения.
Россия также прорабатывает альтернативы черноморской зерновой инициативе по доставке продовольствия нуждающимся странам, заявил 16 августа посол России в Турции Алексей Ерхов.