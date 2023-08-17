Россия прорабатывает альтернативу переставшей работать зерновой сделке

Россия прорабатывает альтернативы черноморской зерновой инициативе по доставке продовольствия нуждающимся странам, заявил 16 августа посол России в Турции Алексей Ерхов в интервью агентству IHA, но деталей не назвал. Накануне издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на заявления американских чиновников сообщило, что Вашингтон также ведет переговоры с Киевом и другими заинтересованными странами, включая Турцию, по созданию альтернативных маршрутов доставки украинского зерна на мировой рынок.