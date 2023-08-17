Россия прорабатывает альтернативу переставшей работать зерновой сделке

Россия прорабатывает альтернативу переставшей работать зерновой сделкеОдновременно США ищут новые маршруты для украинских зерновых
Россия прорабатывает альтернативы черноморской зерновой инициативе по доставке продовольствия нуждающимся странам, заявил 16 августа посол России в Турции Алексей Ерхов в интервью агентству IHA, но деталей не назвал. Накануне издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на заявления американских чиновников сообщило, что Вашингтон также ведет переговоры с Киевом и другими заинтересованными странами, включая Турцию, по созданию альтернативных маршрутов доставки украинского зерна на мировой рынок.
Российский посол напомнил, что после выполнения требований российской стороны Москва готова возобновить черноморскую инициативу. «Мы всегда готовы к общению с турецкими партнерами по данному вопросу», – добавил Ерхов.
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