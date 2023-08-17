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Россия прорабатывает альтернативу переставшей работать зерновой сделке

Одновременно США ищут новые маршруты для украинских зерновых
Нурлан Гасымов
Традиционным путям доставки украинского зерна ищут альтернативу / EPA / ТАСС

Россия прорабатывает альтернативы черноморской зерновой инициативе по доставке продовольствия нуждающимся странам, заявил 16 августа посол России в Турции Алексей Ерхов в интервью агентству IHA, но деталей не назвал. Накануне издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на заявления американских чиновников сообщило, что Вашингтон также ведет переговоры с Киевом и другими заинтересованными странами, включая Турцию, по созданию альтернативных маршрутов доставки украинского зерна на мировой рынок.

Российский посол напомнил, что после выполнения требований российской стороны Москва готова возобновить черноморскую инициативу. «Мы всегда готовы к общению с турецкими партнерами по данному вопросу», – добавил Ерхов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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