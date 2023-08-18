Россия закрыла въезд для ряда официальных лиц Молдавии
Министерство иностранных дел вызвало посла Молдавии Лилиана Дария и объявило ему о закрытии въезда в Россию для ряда официальных лиц республики. Об этом сообщили в российском министерстве.
Дарию был заявлен протест «в связи с ничем не обоснованным решением официального Кишинева радикально сократить численность сотрудников российских загранучреждений в Молдавии». В российском МИДе подчеркнули, что решение Кишинева ведет к дальнейшему разрушению отношений с Россией, которые уже находятся в «глубоком кризисе».
Российский МИД проинформировал Дария о том, что Москва приняла «асимметричные меры» – ряду официальных лиц республики закрыли въезд в Россию.
26 июля Кишинев принял решение сократить численность персонала посольства России в республике и заявил о высылке 45 человек. 2 августа министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску заявил, что решение Молдавии сократить численность персонала посольства России в республике является ответом на политику Москвы. Попеску добавил, что республика установила, что часть сотрудников российского диппредставительства якобы занимались «дестабилизацией обстановки» в стране.
В Кремле заявили, что Кишинев сознательно заводит отношения с Россией «в очень жалкое состояние» и руководство страны «рубит все канаты». Ранее в МИДе заявили, что это решение отразится на жителях обеих стран, чьи возможности в получении своевременной консульской помощи, а также поддержании деловых и культурных связей будут существенно снижены.