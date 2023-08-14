МИД предупредил Молдавию о последствиях высылки российских дипломатов
Высылка российских дипломатов будет иметь последствия для российско-молдавских отношений. В первую очередь это отразится на жителях обеих стран, чьи возможности в получении своевременной консульской помощи, а также поддержании деловых и культурных связей будут существенно снижены. Об этом заявило Министерство иностранных дел РФ.
МИД подчеркнул, что в урезанном составе сотрудники посольства России не смогут обеспечить необходимые объемы и сроки консульских услуг. Также придется ограничить работу Торгового представительства и Российского центра науки и культуры в Кишиневе.
«Ответственность за это полностью ложится на молдавское руководство, которое в рамках развязанной им же масштабной антироссийской кампании приняло ничем не обоснованное решение существенно сократить численность персонала российских загранучреждений в Молдавии», – добавили в министерстве.
Часть сотрудников российских загранучреждений в Молдавии и члены их семей покинула Молдавию 14 августа.
26 июля Кишинев принял решение сократить численность персонала посольства России в республике и заявил о высылке 45 человек. 2 августа министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску заявил, что решение Молдавии сократить численность персонала посольства России в республике является ответом на политику Москвы. Попеску добавил, что республика установила, что часть сотрудников российского диппредставительства якобы занимались «дестабилизацией обстановки» в стране.
В Кремле заявили, что Кишинев сознательно заводит отношения с Россией «в очень жалкое состояние» и руководство страны «рубит все канаты». Российский посол в Кишиневе Олег Васнецов объяснил, что решение Молдавии сократить персонал российского посольства осложнит сотрудничество с Россией в культурно-гуманитарной, деловой и общественной сферах, а также создаст проблемы для граждан республики