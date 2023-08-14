МИД предупредил Молдавию о последствиях высылки российских дипломатов

Высылка российских дипломатов будет иметь последствия для российско-молдавских отношений. В первую очередь это отразится на жителях обеих стран, чьи возможности в получении своевременной консульской помощи, а также поддержании деловых и культурных связей будут существенно снижены. Об этом заявило Министерство иностранных дел РФ.