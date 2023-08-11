Посольство России в Молдавии оценило последствия сокращения персонала
Решение Молдавии сократить персонал российского посольства осложнит сотрудничество с Россией в культурно-гуманитарной, деловой и общественной сферах, а также создаст проблемы для граждан республики, заявил ТАСС российский посол в Кишиневе Олег Васнецов.
С учетом сокращения персонала, консульский прием придется адаптировать как для соотечественников, так и для молдавских граждан. Посол РФ также отметил, что сокращение затронуло в том числе Российский центр науки и культуры – там остается только один командированный сотрудник.
«Но мы намерены и дальше продолжать работу с соотечественниками, вместе способствовать сохранению совместного военно-исторического наследия, противодействовать попыткам исказить события нашего совместного прошлого», – объяснил глава диппредставительства.
26 июля Кишинев принял решение сократить численность персонала посольства России в республике и заявил о высылке 45 человек.
2 августа министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску заявил, что решение Молдавии сократить численность персонала посольства России в республике является ответом на политику Москвы. Попеску добавил, что республика установила, что часть сотрудников российского диппредставительства якобы занимались «дестабилизацией обстановки» в стране.
В Кремле заявили, что Кишинев сознательно заводит отношения с Россией «в очень жалкое состояние» и руководство страны «рубит все канаты».