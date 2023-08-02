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Политика

Глава МИД Молдавии назвал высылку российских дипломатов ответом на политику Москвы

Ведомости

Решение Молдавии сократить численность персонала посольства России в республике является ответом на политику Москвы. Об этом заявил министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску.

«Россия до этого решения вела неуважительную политику по отношению к гражданам страны. В значительной степени это решение является ответом на такую политику России», – приводит слова Попеску портал Deschide.

По его словам, существует долгая «история враждебной политики», которая усилилась в последнее время. Попеску добавил, что республика установила, что часть сотрудников российского диппредставительства якобы занимались «дестабилизацией обстановки» в стране. Министр надеется, что оставшиеся дипломаты будут работать над поддержанием дипломатического диалога.

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26 июля Кишинев принял решение сократить численность персонала посольства России в республике и заявил о высылке 45 человек. Такое решение Попеску тогда объяснил наличием подозрений, что часть сотрудников посольства «причастна к дестабилизации ситуации в стране».

Посол РФ в республике Олег Васнецов после этого заявил, что такие меры подрывают возможности диалога между Москвой и Кишиневом. Его вызвали в МИД Молдавии на фоне публикаций в СМИ об антеннах на крыше посольства, которые якобы использовались для шпионажа. В Кремле заявили, что Кишинев сознательно заводит отношения с Россией «в очень жалкое состояние» и руководство страны «рубит все канаты».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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