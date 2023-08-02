Глава МИД Молдавии назвал высылку российских дипломатов ответом на политику Москвы

Посол РФ в республике Олег Васнецов после этого заявил, что такие меры подрывают возможности диалога между Москвой и Кишиневом. Его вызвали в МИД Молдавии на фоне публикаций в СМИ об антеннах на крыше посольства, которые якобы использовались для шпионажа. В Кремле заявили, что Кишинев сознательно заводит отношения с Россией «в очень жалкое состояние» и руководство страны «рубит все канаты».