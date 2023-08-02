Глава МИД Молдавии назвал высылку российских дипломатов ответом на политику Москвы
Решение Молдавии сократить численность персонала посольства России в республике является ответом на политику Москвы. Об этом заявил министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску.
«Россия до этого решения вела неуважительную политику по отношению к гражданам страны. В значительной степени это решение является ответом на такую политику России», – приводит слова Попеску портал Deschide.
По его словам, существует долгая «история враждебной политики», которая усилилась в последнее время. Попеску добавил, что республика установила, что часть сотрудников российского диппредставительства якобы занимались «дестабилизацией обстановки» в стране. Министр надеется, что оставшиеся дипломаты будут работать над поддержанием дипломатического диалога.
26 июля Кишинев принял решение сократить численность персонала посольства России в республике и заявил о высылке 45 человек. Такое решение Попеску тогда объяснил наличием подозрений, что часть сотрудников посольства «причастна к дестабилизации ситуации в стране».
Посол РФ в республике Олег Васнецов после этого заявил, что такие меры подрывают возможности диалога между Москвой и Кишиневом. Его вызвали в МИД Молдавии на фоне публикаций в СМИ об антеннах на крыше посольства, которые якобы использовались для шпионажа. В Кремле заявили, что Кишинев сознательно заводит отношения с Россией «в очень жалкое состояние» и руководство страны «рубит все канаты».