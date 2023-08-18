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Политика

КНДР подняла в воздух истребители из-за нарушения США воздушного пространства

Ведомости

17 августа разведывательный самолет США вторгся в исключительной экономическую зону (ИЭЗ) КНДР в районе восточного побережья, из-за чего северокорейские военные подняли в воздух истребитель. Об этом говорится в заявлении генштаба Корейской народной армии (КНА), распространенном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

Американский самолет неоднократно пролетал над морем в 520 км от порта Вонсан с 5:38 до 6:37 утра (с 23:38 16 августа до 00:37 17 августа по Москве), утверждают северокорейские военные. Он трижды зашел в ИЭЗ КНДР на глубину около 14 км.

В ответ в воздух были подняты истребители КНДР. Самолет США покинул упомянутый район примерно в 7:15 (01:15 мск). Северокорейские военные подчеркнули, что будут готовы предпринять «любые действия для защиты суверенитета республики» в случае возможных провокаций.

В заявлении уточняется, что в предыдущий раз американский стратегический разведывательный самолет вторгся в ИЭЗ Северной Кореи 28 июля. Ранее ЦТАК сообщило, что со 2 по 10 июля разведывательная авиация США нарушила воздушное пространство над исключительной экономической зоной КНДР более 30 раз.

10 июля после очередного вторжения США в ИЭЗ Северной Кореи заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон (сестра лидера страны Ким Чен Ына) заявила, что военные КНДР не раз предупреждали Вашингтон о последствиях таких действий. «США игнорируют наши предупреждения, но это не наша вина, если они не понимают, какая опасность им грозит», – сказала она, отметив, что ответственность за «возможную трагедию» будет лежать на Вашингтоне.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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