КНДР подняла в воздух истребители из-за нарушения США воздушного пространства

10 июля после очередного вторжения США в ИЭЗ Северной Кореи заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон (сестра лидера страны Ким Чен Ына) заявила, что военные КНДР не раз предупреждали Вашингтон о последствиях таких действий. «США игнорируют наши предупреждения, но это не наша вина, если они не понимают, какая опасность им грозит», – сказала она, отметив, что ответственность за «возможную трагедию» будет лежать на Вашингтоне.