КНДР подняла в воздух истребители из-за нарушения США воздушного пространства
17 августа разведывательный самолет США вторгся в исключительной экономическую зону (ИЭЗ) КНДР в районе восточного побережья, из-за чего северокорейские военные подняли в воздух истребитель. Об этом говорится в заявлении генштаба Корейской народной армии (КНА), распространенном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).
Американский самолет неоднократно пролетал над морем в 520 км от порта Вонсан с 5:38 до 6:37 утра (с 23:38 16 августа до 00:37 17 августа по Москве), утверждают северокорейские военные. Он трижды зашел в ИЭЗ КНДР на глубину около 14 км.
В ответ в воздух были подняты истребители КНДР. Самолет США покинул упомянутый район примерно в 7:15 (01:15 мск). Северокорейские военные подчеркнули, что будут готовы предпринять «любые действия для защиты суверенитета республики» в случае возможных провокаций.
В заявлении уточняется, что в предыдущий раз американский стратегический разведывательный самолет вторгся в ИЭЗ Северной Кореи 28 июля. Ранее ЦТАК сообщило, что со 2 по 10 июля разведывательная авиация США нарушила воздушное пространство над исключительной экономической зоной КНДР более 30 раз.
10 июля после очередного вторжения США в ИЭЗ Северной Кореи заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон (сестра лидера страны Ким Чен Ына) заявила, что военные КНДР не раз предупреждали Вашингтон о последствиях таких действий. «США игнорируют наши предупреждения, но это не наша вина, если они не понимают, какая опасность им грозит», – сказала она, отметив, что ответственность за «возможную трагедию» будет лежать на Вашингтоне.