В Херсонской области запретили полеты любых беспилотников
С 10 августа до особого распоряжения в Херсонской области запрещено использовать любые беспилотники. Указ об этом подписал губернатор региона Владимир Сальдо.
«Использование воздушных судов всех типов, т. е. любых беспилотных летательных аппаратов, запрещается до особого распоряжения», – написал он в своем Telegram-канале.
Сальдо пояснил, что такая мера вводится для усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности. Он уточнил, что юридические и физические лица смогут использовать дроны на основании решения оперативной группы военного коменданта Херсонской области.
Губернатор также поручил силовым структурам назначить посты воздушного наблюдения и дежурные подразделения по борьбе с беспилотниками и ежедневно докладывать о результатах их работы.
Указ вступает в силу со дня официального опубликования. На сайте администрации области документ был опубликован 18 августа.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. 30 сентября 2022 г. по итогам референдумов эти регионы вошли в состав России. С 19 октября прошлого года по указу президента РФ в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях введено военное положение.