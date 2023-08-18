В Херсонской области запретили полеты любых беспилотников

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. 30 сентября 2022 г. по итогам референдумов эти регионы вошли в состав России. С 19 октября прошлого года по указу президента РФ в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях введено военное положение.