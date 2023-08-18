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В Херсонской области запретили полеты любых беспилотников

Ведомости

С 10 августа до особого распоряжения в Херсонской области запрещено использовать любые беспилотники. Указ об этом подписал губернатор региона Владимир Сальдо. 

«Использование воздушных судов всех типов, т. е. любых беспилотных летательных аппаратов, запрещается до особого распоряжения», – написал он в своем Telegram-канале.

Сальдо пояснил, что такая мера вводится для усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности. Он уточнил, что юридические и физические лица смогут использовать дроны на основании решения оперативной группы военного коменданта Херсонской области.

Губернатор также поручил силовым структурам назначить посты воздушного наблюдения и дежурные подразделения по борьбе с беспилотниками и ежедневно докладывать о результатах их работы.

Указ вступает в силу со дня официального опубликования. На сайте администрации области документ был опубликован 18 августа.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. 30 сентября 2022 г. по итогам референдумов эти регионы вошли в состав России. С 19 октября прошлого года по указу президента РФ в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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