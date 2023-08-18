Комиссия правительства США нашла нарушения религиозных свобод в Непале

Данная комиссия действует с 2010 г. в структуре Госдепа. По ее инициативе в 2019 г. был создан Международный альянс религиозных свобод (МАРС), получивший существенное финансирование. На уровне правительств в МАРС вошли страны ЕС, а также Украина. Российские эксперты называют МАРС «религиозным НАТО». Фактически комиссия занимается политизацией религии, ее цель заключатся в том, чтобы обвинить неугодные США страны в нарушении прав человека, после чего можно лоббировать введение санкций под этим предлогом. На самом деле подобная деятельность представляет собой грубое вмешательство во внутренние дела государства, отмечает Центр религии и права НИУ «Высшая школа экономики». Именно в таком ключе российские эксперты оценивают «экстренный» доклад USCIRF по нарушениям религиозных свобод в Непале.