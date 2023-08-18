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Политика

Комиссия правительства США нашла нарушения религиозных свобод в Непале

Ведомости

Комиссия по религиозной свободе (USCIRF) правительства США заявила о нарушениях религиозных свобод в Непале, опубликовав на своем сайте соответствующий доклад.

В частности, недовольство комиссии вызвало то, что законодательство Непала запрещает прозелитизм, богохульство, а также убийство коров, что ограничивает право местных жителей следовать или противостоять той или иной религии.

«Отмена Непалом данных ограничений будет расцениваться как соблюдение международного законодательства в области прав человека и создаст более благоприятные условия для соблюдения религиозных свобод в стране. Непал как минимум не должен выдвигать уголовные обвинения в отношении мирных, ненавязчивых религиозных мероприятий», – говорится в заключении доклада.

Комиссия выпустила доклад с осуждением Непала примерно через сутки после того, как в Улан-Удэ (Бурятия) состоялось пленарное заседание Международного буддийского форума. В ходе форума представители Непала и других стран выступили в поддержку развития сотрудничества с Россией, в частности, был достигнут прогресс в переговорах об установлении побратимских отношений между Улан-Удэ и городом Лалитпур – вторым крупнейшим городом Непала.

Данная комиссия действует с 2010 г. в структуре Госдепа. По ее инициативе в 2019 г. был создан Международный альянс религиозных свобод (МАРС), получивший существенное финансирование. На уровне правительств в МАРС вошли страны ЕС, а также Украина. Российские эксперты называют МАРС «религиозным НАТО». Фактически комиссия занимается политизацией религии, ее цель заключатся в том, чтобы обвинить неугодные США страны в нарушении прав человека, после чего можно лоббировать введение санкций под этим предлогом. На самом деле подобная деятельность представляет собой грубое вмешательство во внутренние дела государства, отмечает Центр религии и права НИУ «Высшая школа экономики». Именно в таком ключе российские эксперты оценивают «экстренный» доклад USCIRF по нарушениям религиозных свобод в Непале.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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