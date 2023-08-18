В Белгородской области сбили беспилотник самолетного типа
В небе над Белгородским районом Белгородской области сбили беспилотник самолетного типа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Над Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбит БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», – написал он.
В результате инцидента никто, по предварительным данным, не пострадал, добавил губернатор.
Белгородская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования.
17 августа семь районов Белгородской области подверглись обстрелам, а регион пять раз был атакован беспилотниками, сообщил ранее сегодня Гладков. До этого глава региона сообщал о работе системы ПВО в регионе 15 августа. Тогда беспилотник был замечен в небе над Шебекинским районом. В результате дрон был сбит, никто не пострадал. 14 августа в воздухе системой ПВО были сбиты две цели над селом Пушкарное в Белгородской области.