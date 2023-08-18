В Белгородской области сбили беспилотник самолетного типа

17 августа семь районов Белгородской области подверглись обстрелам, а регион пять раз был атакован беспилотниками, сообщил ранее сегодня Гладков. До этого глава региона сообщал о работе системы ПВО в регионе 15 августа. Тогда беспилотник был замечен в небе над Шебекинским районом. В результате дрон был сбит, никто не пострадал. 14 августа в воздухе системой ПВО были сбиты две цели над селом Пушкарное в Белгородской области.