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В Белгородской области сбили беспилотник самолетного типа

Ведомости

В небе над Белгородским районом Белгородской области сбили беспилотник самолетного типа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Над Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбит БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», – написал он.

В результате инцидента никто, по предварительным данным, не пострадал, добавил губернатор.

Белгородская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования.

17 августа семь районов Белгородской области подверглись обстрелам, а регион пять раз был атакован беспилотниками, сообщил ранее сегодня Гладков. До этого глава региона сообщал о работе системы ПВО в регионе 15 августа. Тогда беспилотник был замечен в небе над Шебекинским районом. В результате дрон был сбит, никто не пострадал. 14 августа в воздухе системой ПВО были сбиты две цели над селом Пушкарное в Белгородской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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