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Политика

На Украине предложили узаконить запрет идти на территориальные уступки

Ведомости

В Верховной раде зарегистрировали проект постановления о недопустимости прекращения конфликта с Россией путем каких-либо территориальных уступок в ее пользу. Об этом сообщил УНИАН со ссылкой на документ. Один из авторов законопроекта – председатель рады Руслан Стефанчук.

«Прекращение войны <…> путем любых территориальных уступок <…> является недопустимым», – говорится в документе.

По данным издания, в заявлении также указывается о необходимости полного вывода российских сил «со всей территории Украины». Кроме того, согласно тексту документа, депутаты считают «невозможным» пребывание Черноморского флота России в Крыму.

Украина отказывается от переговоров с Россией. Необходимость сохранения территориальной целостности страны прописана в так называемой «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского, которую он представил осенью 2022 г. В нее входят 10 условий, среди которых, вывод российских войск с украинской территории, фиксация окончания конфликта и др.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «формулу мира», предложенную Зеленским, иллюзорной. На основании ее Россия не будет ни с кем вести переговоры, отмечал он.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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