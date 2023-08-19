На Украине предложили узаконить запрет идти на территориальные уступки
В Верховной раде зарегистрировали проект постановления о недопустимости прекращения конфликта с Россией путем каких-либо территориальных уступок в ее пользу. Об этом сообщил УНИАН со ссылкой на документ. Один из авторов законопроекта – председатель рады Руслан Стефанчук.
«Прекращение войны <…> путем любых территориальных уступок <…> является недопустимым», – говорится в документе.
По данным издания, в заявлении также указывается о необходимости полного вывода российских сил «со всей территории Украины». Кроме того, согласно тексту документа, депутаты считают «невозможным» пребывание Черноморского флота России в Крыму.
Украина отказывается от переговоров с Россией. Необходимость сохранения территориальной целостности страны прописана в так называемой «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского, которую он представил осенью 2022 г. В нее входят 10 условий, среди которых, вывод российских войск с украинской территории, фиксация окончания конфликта и др.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «формулу мира», предложенную Зеленским, иллюзорной. На основании ее Россия не будет ни с кем вести переговоры, отмечал он.