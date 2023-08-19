На Украине предложили узаконить запрет идти на территориальные уступки

В Верховной раде зарегистрировали проект постановления о недопустимости прекращения конфликта с Россией путем каких-либо территориальных уступок в ее пользу. Об этом сообщил УНИАН со ссылкой на документ. Один из авторов законопроекта – председатель рады Руслан Стефанчук.