СМИ: США не исключают, что возможность для переговоров Москвы и Киева упущена
США могли упустить возможность для проведения переговоров России и Украины, сообщила газета Politico со ссылкой на неназванного американского чиновника.
«Возможно, мы упустили возможность настаивать на более ранних переговорах», – заявил он.
Чиновник в этом контексте напомнил слова председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США генерала Марка Милли, который в ноябре 2022 г. предлагал рассмотреть возможность мирных переговоров между Москвой и Киевом.
«Чиновники администрации немедленно постарались заверить своих коллег в Киеве, что Милли шутит, а не отражает тайные настроения в Белом доме», – пишет газета.
По мнению собеседника издания, в результате генерал Милли оказался прав.
С начала спецоперации России на Украине стороны несколько раз проводили переговоры в феврале и марте 2022 г. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале — марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта 2022 г. в Стамбуле. После этого процесс заморозили, поскольку Киев вышел из него. 4 октября 2022 г. президент Владимир Зеленский подписал указ об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является Владимир Путин. При этом Москва неоднократно утверждала, что открыта к переговорам.