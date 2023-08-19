СМИ: США не исключают, что возможность для переговоров Москвы и Киева упущена

С начала спецоперации России на Украине стороны несколько раз проводили переговоры в феврале и марте 2022 г. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале — марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта 2022 г. в Стамбуле. После этого процесс заморозили, поскольку Киев вышел из него. 4 октября 2022 г. президент Владимир Зеленский подписал указ об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является Владимир Путин. При этом Москва неоднократно утверждала, что открыта к переговорам.