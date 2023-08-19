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СМИ: США не исключают, что возможность для переговоров Москвы и Киева упущена

Ведомости

США могли упустить возможность для проведения переговоров России и Украины, сообщила газета Politico со ссылкой на неназванного американского чиновника.

«Возможно, мы упустили возможность настаивать на более ранних переговорах», – заявил он. 

Чиновник в этом контексте напомнил слова председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США генерала Марка Милли, который в ноябре 2022 г. предлагал рассмотреть возможность мирных переговоров между Москвой и Киевом. 

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«Чиновники администрации немедленно постарались заверить своих коллег в Киеве, что Милли шутит, а не отражает тайные настроения в Белом доме», – пишет газета. 

По мнению собеседника издания, в результате генерал Милли оказался прав.

С начала спецоперации России на Украине стороны несколько раз проводили переговоры в феврале и марте 2022 г. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале — марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта 2022 г. в Стамбуле. После этого процесс заморозили, поскольку Киев вышел из него. 4 октября 2022 г. президент Владимир Зеленский подписал указ об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является Владимир Путин. При этом Москва неоднократно утверждала, что открыта к переговорам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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