Медведев объяснил выгоду от отказа Киева от переговоров с Москвой
Решение Киева отказаться от переговоров с Москвой по поводу мирного урегулирования является выгодным, поскольку позволит России завершить спецоперацию. Таким образом заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским формулу мира.
«Как же все-таки выгодно, что эти придурки выдвинули нежизнеспособную "формулу мира", а любые другие варианты проведения переговоров отвергают с пеной у рта. Как же все-таки полезно, что старший клоун подписал бумажку о запрете переговоров с нашей страной. Все это позволит России довести начатое в ходе СВО до конца. До конца бандеровского режима. До конца неонацистской идеологии», – написал он в своем Telegram-канале.
В начале ноября 2022 г. президент Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите G20, перечислил 10 условий «украинской формулы мира», среди которых – восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск с ее территории, фиксация окончания конфликта, а также обеспечение продовольственной, энергетической и ядерной безопасности. В конце декабря 2022 г. министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «формулу мира», предложенную Зеленским, иллюзорной. На основании ее Россия не будет ни с кем вести переговоры, отмечал он.
С начала спецоперации России на Украине стороны несколько раз проводили переговоры в феврале и марте 2022 г. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале — марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта 2022 г. в Стамбуле. После этого процесс заморозили, поскольку Киев вышел из него. 4 октября 2022 г. Зеленский подписал указ об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является Владимир Путин. При этом Москва неоднократно утверждала, что открыта к переговорам.