Захарова сообщила о поступлении 30 мирных инициатив по урегулированию на Украине

По ее словам, Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине. Она отметила, что Киев в апреле 2022 г. «сам покинул переговоры, о которых же и просил», а в сентябре того же года «законодательно сами себе запретили вести переговоры с нашей страной».