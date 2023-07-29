Путин заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной
Россия готова к переговорам с Украиной, но Киев законодательно запретил ведение диалога по мирному урегулированию с Москвой. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с африканской миссией по урегулированию конфликта.
«Мы со своей стороны никогда от переговоров не отказывались, всегда говорили, что готовы к продолжению диалога», – сказал президент, его слова приводит пресс-служба Кремля.
Путин также отметил, что предложения по урегулированию конфликта, которые подготовили представители стран Африки, «перекликаются и с положениями представленного в феврале Китайской Народной Республикой мирного плана». «Но в то же время, и это тоже хорошо известно, киевские власти издали специальную нормативную базу, даже декрет вышел президента Украины, запрещающий вести переговоры», – добавил он.
Первая встреча российского президента и африканской миссии, которая представила мирную инициативу по урегулированию российско-украинского конфликта, прошла в Санкт-Петербурге 17 июня. Делегацию возглавлял президент ЮАР Сирил Рамафоса.
Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, несмотря на сложность в реализации африканской инициативы, Путин продемонстрировал заинтересованность в ней. До этого представители стран Африки посетили Киев, где встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским и также представили свои предложения по урегулированию конфликта.