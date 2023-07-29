Путин заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной

Путин также отметил, что предложения по урегулированию конфликта, которые подготовили представители стран Африки, «перекликаются и с положениями представленного в феврале Китайской Народной Республикой мирного плана». «Но в то же время, и это тоже хорошо известно, киевские власти издали специальную нормативную базу, даже декрет вышел президента Украины, запрещающий вести переговоры», – добавил он.