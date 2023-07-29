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Путин заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной

Ведомости

Россия готова к переговорам с Украиной, но Киев законодательно запретил ведение диалога по мирному урегулированию с Москвой. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с африканской миссией по урегулированию конфликта.

«Мы со своей стороны никогда от переговоров не отказывались, всегда говорили, что готовы к продолжению диалога», – сказал президент, его слова приводит пресс-служба Кремля.

Путин также отметил, что предложения по урегулированию конфликта, которые подготовили представители стран Африки, «перекликаются и с положениями представленного в феврале Китайской Народной Республикой мирного плана». «Но в то же время, и это тоже хорошо известно, киевские власти издали специальную нормативную базу, даже декрет вышел президента Украины, запрещающий вести переговоры», – добавил он.

Африканский мирный план представлен в Киеве и Петербурге

Ожидать от него реального результата преждевременно, считают эксперты

Первая встреча российского президента и африканской миссии, которая представила мирную инициативу по урегулированию российско-украинского конфликта, прошла в Санкт-Петербурге 17 июня. Делегацию возглавлял президент ЮАР Сирил Рамафоса.

Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, несмотря на сложность в реализации африканской инициативы, Путин продемонстрировал заинтересованность в ней. До этого представители стран Африки посетили Киев, где встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским и также представили свои предложения по урегулированию конфликта.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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