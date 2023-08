Посол Израиля на Украине ответил на обвинения в депортации украинских граждан

В рамках двустороннего соглашения украинцы могут находиться в Израиле в течение трех месяцев, уточняло издание The Times of Israel. Из-за продолжающихся боевых действий Иерусалим продлил действие трехмесячных визы для нееврейских беженцев. По данным посольства Украины, в первой половине 2023 г. Израиль депортировал 2037 граждан Украины против 2705 за весь 2022 г. Ранее Корнийчук сообщил The Times of Israel, что около 10% въезжающих в страну украинцев депортируют.