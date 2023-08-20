Посол Израиля на Украине ответил на обвинения в депортации украинских граждан

«По данным Управления народонаселения и миграции израильского МВД, с начала года было отказано во въезде 5,4% (около 2500 человек) из 47 000 украинских граждан, прибывших в Израиль в 2023 г. В подавляющем большинстве случаев речь идет о тех, кто приехал с целью нелегально работать в Израиле», – написал Бродский в ответ на обвинения украинской стороны.