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Политика

Посол Израиля на Украине ответил на обвинения в депортации украинских граждан

Ведомости

Израиль с начала года отказал во въезде 5,4% граждан Украины, отказы получили те, кто приехал с целью нелегальной работы, заявил в своем Telegram-канале посол страны на Украине Михаил Бродский.

Так он ответил на угрозы своего украинского коллеги Евгения Корнийчука – ранее днем он заявил, что Киев может отменить действующий с Израилем безвизовый режим в ответ на депортацию украинских граждан. Он заявил, что «украинское правительство не потерпит унижения своих граждан при въезде в Израиль». Корнийчук выразил мнение, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху должен вмешаться в решение этого вопроса.

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«По данным Управления народонаселения и миграции израильского МВД, с начала года было отказано во въезде 5,4% (около 2500 человек) из 47 000 украинских граждан, прибывших в Израиль в 2023 г. В подавляющем большинстве случаев речь идет о тех, кто приехал с целью нелегально работать в Израиле», – написал Бродский в ответ на обвинения украинской стороны.

В рамках двустороннего соглашения украинцы могут находиться в Израиле в течение трех месяцев, уточняло издание The Times of Israel. Из-за продолжающихся боевых действий Иерусалим продлил действие трехмесячных визы для нееврейских беженцев. По данным посольства Украины, в первой половине 2023 г. Израиль депортировал 2037 граждан Украины против 2705 за весь 2022 г. Ранее Корнийчук сообщил The Times of Israel, что около 10% въезжающих в страну украинцев депортируют.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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