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Политика

Посол Украины допустил отмену безвизового режима с Израилем

Ведомости

Действующий между Украиной и Израилем безвизовый режим может быть отменен по инициативе Киева, заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

Такое решение может стать ответом Киева на депортацию украинских граждан, пишет The Times of Israel.

«Украинское правительство не потерпит унижения своих граждан при въезде в Израиль. Мы приостановим наши двусторонние сделки по безвизовому режиму в соответствии со статьей 7 межправительственного соглашения», – заявил Корнийчук.

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По данным издания, израильтяне ежегодно в сентябре приезжают в украинский город Умань, туда на еврейский Новый год Рош ха-Шана приезжают «тысячи паломников». В прошлом году несмотря на предупреждения место захоронения раввина Нахмана посетили более 20 000 израильтян. По мнению посла, немыслимо, чтобы Украина принимала у себя десятки тысяч людей «с высоким риском для безопасности и огромными логистическими усилиями», в то время как израильское правительство допускает такие «злоупотребления» с украинцами. 

«Если Израиль хочет, чтобы его граждане могли приезжать в Украину в качестве туристов, в том числе в Умань, я считаю, что премьер-министр [Биньямин] Нетаньяху должен лично вмешаться, чтобы найти решение текущего вопроса», – сказал Корнийчук.

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Министр внутренних дел и здравоохранения Израиля Моше Арбель отверг обвинения Киева. Имиграционная политика Израиля, говорится в его заявлении, «приветствует туристов из многих стран мира, в том числе из Украины». При этом в случае подозрений, что такие граждане незаконно используют свою туристическую визу для работы или проживания, власти могут действовать в соответствии со своими полномочиями.

В рамках двустороннего соглашения украинцы могут находиться в Израиле в течение трех месяцев, указывает издание. Из-за продолжающихся боевых действий Иерусалим продлил действие трехмесячных визы для нееврейских беженцев. По данным посольства Украины, в первой половине 2023 г. Израиль депортировал 2037 граждан Украины против 2705 за весь 2022 г. Ранее Корнийчук сообщил The Times of Israel, что около 10% въезжающих в страну украинцев депортируют.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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