Посол Украины допустил отмену безвизового режима с Израилем
Действующий между Украиной и Израилем безвизовый режим может быть отменен по инициативе Киева, заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.
Такое решение может стать ответом Киева на депортацию украинских граждан, пишет The Times of Israel.
«Украинское правительство не потерпит унижения своих граждан при въезде в Израиль. Мы приостановим наши двусторонние сделки по безвизовому режиму в соответствии со статьей 7 межправительственного соглашения», – заявил Корнийчук.
По данным издания, израильтяне ежегодно в сентябре приезжают в украинский город Умань, туда на еврейский Новый год Рош ха-Шана приезжают «тысячи паломников». В прошлом году несмотря на предупреждения место захоронения раввина Нахмана посетили более 20 000 израильтян. По мнению посла, немыслимо, чтобы Украина принимала у себя десятки тысяч людей «с высоким риском для безопасности и огромными логистическими усилиями», в то время как израильское правительство допускает такие «злоупотребления» с украинцами.
«Если Израиль хочет, чтобы его граждане могли приезжать в Украину в качестве туристов, в том числе в Умань, я считаю, что премьер-министр [Биньямин] Нетаньяху должен лично вмешаться, чтобы найти решение текущего вопроса», – сказал Корнийчук.
Министр внутренних дел и здравоохранения Израиля Моше Арбель отверг обвинения Киева. Имиграционная политика Израиля, говорится в его заявлении, «приветствует туристов из многих стран мира, в том числе из Украины». При этом в случае подозрений, что такие граждане незаконно используют свою туристическую визу для работы или проживания, власти могут действовать в соответствии со своими полномочиями.
В рамках двустороннего соглашения украинцы могут находиться в Израиле в течение трех месяцев, указывает издание. Из-за продолжающихся боевых действий Иерусалим продлил действие трехмесячных визы для нееврейских беженцев. По данным посольства Украины, в первой половине 2023 г. Израиль депортировал 2037 граждан Украины против 2705 за весь 2022 г. Ранее Корнийчук сообщил The Times of Israel, что около 10% въезжающих в страну украинцев депортируют.