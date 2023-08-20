Посол Украины допустил отмену безвизового режима с Израилем

По данным издания, израильтяне ежегодно в сентябре приезжают в украинский город Умань, туда на еврейский Новый год Рош ха-Шана приезжают «тысячи паломников». В прошлом году несмотря на предупреждения место захоронения раввина Нахмана посетили более 20 000 израильтян. По мнению посла, немыслимо, чтобы Украина принимала у себя десятки тысяч людей «с высоким риском для безопасности и огромными логистическими усилиями», в то время как израильское правительство допускает такие «злоупотребления» с украинцами.