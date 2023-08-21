Швеция не планирует поставлять Украине истребители Gripen

«Швеция – географически большая страна, мы должны защищаться, и мы еще не входим в НАТО», – сказал Кристерссон. Он пояснил, что это решение – «баланс между тем, что мы можем оставить для них, и тем, что мы должны иметь сами». При этом премьер-министр отметил, что Швеция теперь является «частью так называемой коалиции F-16», которая вместе с 14 странами обеспечивают Украине «возможность летать».