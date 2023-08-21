Швеция не планирует поставлять Украине истребители Gripen
Планов по передаче Украине истребителей Gripen у шведской стороны нет. Об этом сказал премьер-министр страны Ульф Кристерссон в эфире телеканала TV4.
«Швеция – географически большая страна, мы должны защищаться, и мы еще не входим в НАТО», – сказал Кристерссон. Он пояснил, что это решение – «баланс между тем, что мы можем оставить для них, и тем, что мы должны иметь сами». При этом премьер-министр отметил, что Швеция теперь является «частью так называемой коалиции F-16», которая вместе с 14 странами обеспечивают Украине «возможность летать».
Ранее пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил в эфире телеканала «Рада», что передача шведских истребителей JAS Gripen Украине рассматривается пока теоретически, так как для этого нужно сделать еще три шага – тестирование истребителей, тренировка пилотов, политическое согласие и уже само предоставление самолетов. При этом среди «очень нужных результатов» в Швеции Зеленский назвал решение производить на Украине шведские БМП СV90.
20 августа на совместной пресс-конференции в Нидерландах и. о. премьер-министра Марка Рютте и Зеленского сообщалось, что Украина получила гарантию от Нидерландов и Дании о передаче ей американских истребителей четвертого поколения F-16. 17 августа госдеп США одобрил европейским союзникам реэкспорт боевых самолетов на Украину. Зеленский сообщал о 42 самолетах, однако, как передавал телеканал NOS, Рютте пока подтвердил лишь сам факт грядущих поставок истребителей Киеву, отметив, что 42 – это общее количество F-16 у Нидерландов.