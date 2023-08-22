Президент России напомнил об условиях возвращения к зерновой сделке
Россия может вернуться к зерновой сделке, если ее условия будут выполняться, напомнил свою позицию президент РФ Владимир Путин в ходе видеообращения к участникам Делового форума БРИКС в ЮАР.
Путин объяснил, что Россия выступает за «более плотное взаимодействие» в рамках БРИКС для бесперебойного обеспечения мировых рынков энергетическими и продовольственными ресурсами.
По его словам, негативное влияние на международную экономическую ситуацию оказывают нелегитимная санкционная практика, незаконная заморозка активов суверенных государств и попрание всех базовых норм и правил свободной торговли и экономической жизни. Прямым следствием этого становятся дефицит ресурсов и рост цен на продовольствие, от которых страдают в первую очередь наиболее уязвимые бедные страны.
Путин подчеркнул, что несмотря на санкции, экспорт российских зерновых в Африку в 2022 г. составил 11,5 млн т, а за первые шесть месяцев 2023 г. – почти 10 млн.
При этом в рамках так называемой зерновой сделки из Украины было экспортировано 32,8 млн грузов. Более 70% из них поступили в государства с высоким и выше среднего уровнями доходов, и только 3% пришлось на долю наименее развитых стран.
«Ни одно из условий так называемой сделки, касающихся вывода из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки, осуществлено не было. Обязательства перед Россией на этот счет попросту игнорировались», – заявил российский президент.
По словам президента, Москва готова вернуться к сделке, но только «в случае реального выполнения всех обязательств перед российской стороной».
Саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) проходит в Йоханнесбурге в очном формате впервые за три года. Сообщалось, что Путин выступит по видеосвязи, а очно Россию представит делегация во главе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.