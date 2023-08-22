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Политика

Президент России напомнил об условиях возвращения к зерновой сделке

Ведомости

Россия может вернуться к зерновой сделке, если ее условия будут выполняться, напомнил свою позицию президент РФ Владимир Путин в ходе видеообращения к участникам Делового форума БРИКС в ЮАР.

Путин объяснил, что Россия выступает за «более плотное взаимодействие» в рамках БРИКС для бесперебойного обеспечения мировых рынков энергетическими и продовольственными ресурсами.

По его словам, негативное влияние на международную экономическую ситуацию оказывают нелегитимная санкционная практика, незаконная заморозка активов суверенных государств и попрание всех базовых норм и правил свободной торговли и экономической жизни. Прямым следствием этого становятся дефицит ресурсов и рост цен на продовольствие, от которых страдают в первую очередь наиболее уязвимые бедные страны.

Путин подчеркнул, что несмотря на санкции, экспорт российских зерновых в Африку в 2022 г. составил 11,5 млн т, а за первые шесть месяцев 2023 г. – почти 10 млн.

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При этом в рамках так называемой зерновой сделки из Украины было экспортировано 32,8 млн грузов. Более 70% из них поступили в государства с высоким и выше среднего уровнями доходов, и только 3% пришлось на долю наименее развитых стран.

«Ни одно из условий так называемой сделки, касающихся вывода из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки, осуществлено не было. Обязательства перед Россией на этот счет попросту игнорировались», – заявил российский президент.

По словам президента, Москва готова вернуться к сделке, но только «в случае реального выполнения всех обязательств перед российской стороной».

Саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) проходит в Йоханнесбурге в очном формате впервые за три года. Сообщалось, что Путин выступит по видеосвязи, а очно Россию представит делегация во главе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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