Володин призвал Польшу подумать о последствиях наращивания напряженности на границе
Власти Польши проводят проамериканскую политику, непопулярную среди населения, но для спасения рейтингов президент Польши Анджей Дуда и его партия готовы пойти на многое. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Для спасения своего рейтинга руководство Польши разыгрывает карту внешней угрозы. Несмотря на то что такой угрозы не существует, стянули порядка 10 000 польских военных к границам Белоруссии. Совершенно очевидно, Дуда и его партия для сохранения личной власти готовы пойти на многое», – написал политик в своем Telegram-канале.
Володин отметил, что подобные шаги могут привести к наращиванию напряженности на границе с Белоруссией, и задал риторический вопрос о том, думают ли польские власти о последствиях подобных действий. В заключение спикер Госдумы сделал вывод, что самой большой проблемой Польши является нахождение «сумасшедших у власти».
15 октября в Польше состоятся парламентские выборы. Как отмечает Володин, за правящую партию «Право и справедливость» готовы проголосовать 33% поляков. С минимальным отрывом за ней следует «Гражданская коалиция» Дональда Туска – 32%. По мнению спикера Госдумы, граждане республики не разделяют проамериканскую политику властей и не понимают, «как можно поддерживать нацистский киевский режим».
На выборах поляки изберут 460 депутатов и 100 сенаторов. Помимо лидирующих партий в голосовании также участвуют партия евроскептиков «Конфедерация», коалиция партий «Левые» и «Третий путь» и объединение Польской крестьянской партии и партии «Польша». Для того чтобы попасть в парламент, партиям нужно преодолеть барьер в 5%, а партийным коалициям – 8%.