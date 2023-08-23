Володин призвал Польшу подумать о последствиях наращивания напряженности на границе

Володин отметил, что подобные шаги могут привести к наращиванию напряженности на границе с Белоруссией, и задал риторический вопрос о том, думают ли польские власти о последствиях подобных действий. В заключение спикер Госдумы сделал вывод, что самой большой проблемой Польши является нахождение «сумасшедших у власти».