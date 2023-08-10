Польша собирается перебросить 10 000 военных на границу с Белоруссией
Польские власти намерены направить 10 000 военных на границу с Белоруссией, заявил глава министерства национальной обороны Мариуш Блащак в программе «Сигналы дня» Польского радио.
«Мы перебрасываем армию ближе к границе с Белоруссией. На границе будет 10 000 солдат: 4000 будут напрямую поддерживать пограничную службу, 6000 будут в резерве», – сказал Мариуш Блащак.
9 августа сообщалось, что Польша направит дополнительно 2000 военнослужащих на границу с Белоруссией вместо 1000 заявленных ранее.
Вечером 1 августа в министерстве национальной обороны Польши заявили, что два белорусских вертолета во время учений вблизи деревни Беловежа нарушили воздушное пространство страны. В минобороны Белоруссии заявили, что обвинения в нарушении границы Польши вертолетами Ми-24 и Ми-8 белорусских ВВС и войск ПВО являются надуманными и были сделаны польским военно-политическим руководством для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы.
5 августа Варшава обвинила бойцов ЧВК «Вагнер» в попытке проникнуть на территорию Польши. Замглавы польского МИДа Павел Яблонский также добавил, что Польша направляет все больше войск к границе и рассматривает любые шаги, которые будут необходимы для защиты территории, включая полное закрытие границы.