Минобороны Польши заявило о пересечении границы белорусскими вертолетами
В районе деревни Беловежа белорусские вертолеты нарушили воздушное пространство Польши. Об этом сообщили в министерстве национальной обороны республики.
В сообщении польского ведомства уточняется, что белорусская сторона ранее проинформировала Варшаву об учениях. «1 августа 2023 г., два белорусских вертолета, которые тренировались у границы, нарушили воздушное пространство Польши. <…> Пересечение границы произошло в районе Беловежи на очень малой высоте, что затрудняет его обнаружение радиолокационными системами», – говорится в сообщении Минобороны. В ведомстве подчеркнули, что ранее системы не зафиксировали нарушения.
После происшествия министр обороны Польши Мариуш Блащак созвал заседание комитета национальной безопасности и приказал увеличить количество солдат на границе и выделить дополнительные силы, в том числе боевые вертолеты. Помимо этого Варшава проинформировала о произошедшем НАТО.
Временного поверенного в делах Белоруссии вызовут в МИД Польши для выяснения обстоятельств.
Ранее Польша высказывала ряд опасений в связи с размещением в Белоруссии бойцов ЧВК «Вагнер», которые принимают участие в учениях на полигоне «Брестский» – в 13 км от КПП «Брест» на границе с Польшей. 29 июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил о перемещении около сотни бойцов ЧВК «Вагнер» к белорусско-польской границе в районе Сувалкского коридора и назвал это решение «шагом к дальнейшему гибридному нападению на польскую территорию».