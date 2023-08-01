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Минобороны Польши заявило о пересечении границы белорусскими вертолетами

Ведомости

В районе деревни Беловежа белорусские вертолеты нарушили воздушное пространство Польши. Об этом сообщили в министерстве национальной обороны республики.

В сообщении польского ведомства уточняется, что белорусская сторона ранее проинформировала Варшаву об учениях. «1 августа 2023 г., два белорусских вертолета, которые тренировались у границы, нарушили воздушное пространство Польши. <…> Пересечение границы произошло в районе Беловежи на очень малой высоте, что затрудняет его обнаружение радиолокационными системами», – говорится в сообщении Минобороны. В ведомстве подчеркнули, что ранее системы не зафиксировали нарушения.

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После происшествия министр обороны Польши Мариуш Блащак созвал заседание комитета национальной безопасности и приказал увеличить количество солдат на границе и выделить дополнительные силы, в том числе боевые вертолеты. Помимо этого Варшава проинформировала о произошедшем НАТО.

Временного поверенного в делах Белоруссии вызовут в МИД Польши для выяснения обстоятельств.

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Ранее Польша высказывала ряд опасений в связи с размещением в Белоруссии бойцов ЧВК «Вагнер», которые принимают участие в учениях на полигоне «Брестский» – в 13 км от КПП «Брест» на границе с Польшей. 29 июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил о перемещении около сотни бойцов ЧВК «Вагнер» к белорусско-польской границе в районе Сувалкского коридора и назвал это решение «шагом к дальнейшему гибридному нападению на польскую территорию». 

1 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» не планируют нападать на территорию Польши. По его словам, цель учений – передача боевого опыта. В Белом доме заявили, что следят за ситуацией, но не видят угроз Польше со стороны «Вагнера».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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