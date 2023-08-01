Минобороны Польши заявило о пересечении границы белорусскими вертолетами

Ранее Польша высказывала ряд опасений в связи с размещением в Белоруссии бойцов ЧВК «Вагнер», которые принимают участие в учениях на полигоне «Брестский» – в 13 км от КПП «Брест» на границе с Польшей. 29 июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил о перемещении около сотни бойцов ЧВК «Вагнер» к белорусско-польской границе в районе Сувалкского коридора и назвал это решение «шагом к дальнейшему гибридному нападению на польскую территорию».