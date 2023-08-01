Лукашенко исключил планы ЧВК «Вагнер» нападать на Польшу
Бойцы ЧВК «Вагнер» не планируют нападать на территорию Польши. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвергнув обвинения Варшавы, его слова приводит пресс-служба белорусского лидера.
«Вдруг, слышу недавно, взбесилась Польша, что якобы сюда идет какой-то отряд, аж 100 человек. Никаких отрядов ЧВК "Вагнер" в 100 человек сюда не перемещались. А если перемещались, только для того, чтобы передать боевой опыт бригадам, которые сосредоточены в Бресте и Гродно», – сказал он.
Лукашенко подчеркнул, что целью военных учений, которые проходят сейчас в Белоруссии, является передача военного опыта от бойцов ЧВК «Вагнер». «Поэтому, находясь под Осиповичами (временный лагерь на территории бывшей воинской части, где размещены члены ЧВК "Вагнер". – ред.), в центре Беларуси, эти ребята никуда не стремятся. Они привыкли выполнять приказ», – подчеркнул он.
По словам Лукашенко, в Белоруссии необходимо создать контрактную армию, в которую войдут опытные бойцы. Он также отметил, что хочет, чтобы бойцы ЧВК остались в ВС Белоруссии. «У нас же срочники, призыв: отслужил полтора года – ушел. Сам был такой. Зеленые пацаны, 18 лет. А там умудренные опытом люди, там в основном офицеры, это их профессия – воевать или защищать страну. Говорят, это и дешевле. Поэтому мы присматриваемся к этому опыту, чтобы в будущем себя защитить. Только в этом наша цель», – подчеркнул белорусский лидер.
Договоренности о том, что бойцы ЧВК и основатель «Вагнера» Евгений Пригожин будут работать в Белоруссии, были достигнуты вечером 24 июня после того, как ЧВК «Вагнер» предприняла попытку вооруженного мятежа в России. После переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Пригожин принял решение остановить движение на столицу и вернуться в тыловые лагеря ЧВК. Уголовное дело, возбужденное в отношении Пригожина, было прекращено.
29 июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил о перемещении около сотни бойцов ЧВК «Вагнер» к белорусско-польской границе в районе Сувалкского коридора и назвал это решение «шагом к дальнейшему гибридному нападению на польскую территорию».