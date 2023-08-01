Лукашенко исключил планы ЧВК «Вагнер» нападать на Польшу

По словам Лукашенко, в Белоруссии необходимо создать контрактную армию, в которую войдут опытные бойцы. Он также отметил, что хочет, чтобы бойцы ЧВК остались в ВС Белоруссии. «У нас же срочники, призыв: отслужил полтора года – ушел. Сам был такой. Зеленые пацаны, 18 лет. А там умудренные опытом люди, там в основном офицеры, это их профессия – воевать или защищать страну. Говорят, это и дешевле. Поэтому мы присматриваемся к этому опыту, чтобы в будущем себя защитить. Только в этом наша цель», – подчеркнул белорусский лидер.