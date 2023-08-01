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Политика

Лукашенко исключил планы ЧВК «Вагнер» нападать на Польшу

Ведомости

Бойцы ЧВК «Вагнер» не планируют нападать на территорию Польши. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвергнув обвинения Варшавы, его слова приводит пресс-служба белорусского лидера. 

«Вдруг, слышу недавно, взбесилась Польша, что якобы сюда идет какой-то отряд, аж 100 человек. Никаких отрядов ЧВК "Вагнер" в 100 человек сюда не перемещались. А если перемещались, только для того, чтобы передать боевой опыт бригадам, которые сосредоточены в Бресте и Гродно», – сказал он. 

Лукашенко подчеркнул, что целью военных учений, которые проходят сейчас в Белоруссии, является передача военного опыта от бойцов ЧВК «Вагнер». «Поэтому, находясь под Осиповичами (временный лагерь на территории бывшей воинской части, где размещены члены ЧВК "Вагнер". – ред.), в центре Беларуси, эти ребята никуда не стремятся. Они привыкли выполнять приказ», – подчеркнул он. 

По словам Лукашенко, в Белоруссии необходимо создать контрактную армию, в которую войдут опытные бойцы. Он также отметил, что хочет, чтобы бойцы ЧВК остались в ВС Белоруссии. «У нас же срочники, призыв: отслужил полтора года – ушел. Сам был такой. Зеленые пацаны, 18 лет. А там умудренные опытом люди, там в основном офицеры, это их профессия – воевать или защищать страну. Говорят, это и дешевле. Поэтому мы присматриваемся к этому опыту, чтобы в будущем себя защитить. Только в этом наша цель», – подчеркнул белорусский лидер. 

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Договоренности о том, что бойцы ЧВК и основатель «Вагнера» Евгений Пригожин будут работать в Белоруссии, были достигнуты вечером 24 июня после того, как ЧВК «Вагнер» предприняла попытку вооруженного мятежа в России. После переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Пригожин принял решение остановить движение на столицу и вернуться в тыловые лагеря ЧВК. Уголовное дело, возбужденное в отношении Пригожина, было прекращено.

29 июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил о перемещении около сотни бойцов ЧВК «Вагнер» к белорусско-польской границе в районе Сувалкского коридора и назвал это решение «шагом к дальнейшему гибридному нападению на польскую территорию».

20 июля минобороны Белоруссии сообщило о совместных учениях с «Вагнером» на полигоне «Брестский» – в 13 км от КПП «Брест» на границе с Польшей. Учения продлятся неделю. После этого Варшава приняла решение перебросить воинские формирования с запада на восток страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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