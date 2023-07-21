Министр обороны Польши решил перебросить войска на восток из-за учений Белоруссии

Бойцы частной военной компании, основателем которой является Евгений Пригожин, оказались на территории Белоруссии после попытки вооруженного мятежа в России. Договоренности между президентом республики Александром Лукашенко и Пригожиным были достигнуты вечером 24 июня. Тогда основатель ЧВК остановил колонну, которая двигалась к Москве, и вывел бойцов из Ростова-на-Дону.