Министр обороны Польши решил перебросить войска на восток из-за учений Белоруссии
Польша приняла решение перебросить воинские формирования на восток страны в связи с совместными учениями Белоруссии и ЧВК «Вагнер». Такое решение принял глава министерства национальной обороны республики Мариуш Блащак, пишет агентство РАР.
Представитель комитета по делам национальной безопасности и обороны Збигнев Хоффман назвал учения в Белоруссии провокацией. По его словам, комитет проанализировал возможные угрозы дислокации отрядов ЧВК, после чего министр обороны принял решение о «переброске воинских формирований с запада на восток Польши».
20 июля минобороны Белоруссии сообщило о совместных учениях с «Вагнером» на полигоне «Брестский» – в 13 км от КПП «Брест» на границе с Польшей. Учения продлятся неделю.
Блащак анонсировал переброску подразделений на границу с Белоруссией еще до официальных заявлений Минска об учениях. Комментируя эту информацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что агрессивность Польши вызывает обеспокоенность. Это является поводом для повышенного внимания, уточнил он.
Бойцы частной военной компании, основателем которой является Евгений Пригожин, оказались на территории Белоруссии после попытки вооруженного мятежа в России. Договоренности между президентом республики Александром Лукашенко и Пригожиным были достигнуты вечером 24 июня. Тогда основатель ЧВК остановил колонну, которая двигалась к Москве, и вывел бойцов из Ростова-на-Дону.
Минобороны Белоруссии сообщало о намерении обменяться опытом с подразделениями ЧВК «Вагнер», а замминистра внутренних дел – командующий внутренними войсками Николай Карпенков допустил, что бойцов ЧВК могут привлечь к подготовке отрядов спецназа МВД республики.