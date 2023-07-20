Кремль прокомментировал переброску польских бригад на границу с Белоруссией

18 июля министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что республика перебросит на границы с Белоруссией две бригады военных. Он связал это с прибытием на территорию Белоруссии бойцов ЧВК «Вагнер». 20 июля в белорусском минобороны сообщили о совместных учениях с «Вагнером» на полигоне «Брестский» – в 13 км от КПП «Брест» на границе с Польшей.