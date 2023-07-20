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Политика

Кремль прокомментировал переброску польских бригад на границу с Белоруссией

Ведомости

В Кремле выразили обеспокоенность в связи с переброской польскими властями военных бригад на границу с Белоруссией после прибытия в республику ЧВК «Вагнер».

«Это вызывает обеспокоенность. Это реальность, агрессивность Польши, такое враждебное отношение и к Белоруссии, и к Российской Федерации, конечно, это повод для повышенного внимания», – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля также добавил, что работа над концепцией безопасности Союзного государства продолжается.

18 июля министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что республика перебросит на границы с Белоруссией две бригады военных. Он связал это с прибытием на территорию Белоруссии бойцов ЧВК «Вагнер». 20 июля в белорусском минобороны сообщили о совместных учениях с «Вагнером» на полигоне «Брестский» – в 13 км от КПП «Брест» на границе с Польшей.

Бойцы частной военной компании, основателем которой является Евгений Пригожин, оказались на территории Белоруссии после попытки вооруженного мятежа в России. Договоренности между президентом республики Александром Лукашенко и Пригожиным были достигнуты вечером 24 июня. Тогда основатель ЧВК остановил колонну, которая двигалась к Москве, и вывел бойцов из Ростова-на-Дону.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что уголовное дело, возбужденное в отношении Пригожина, будет прекращено, а сам он «уйдет в Белоруссию».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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