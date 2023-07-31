Польша разместила снайперов на границе с Белоруссией
На польско-белорусской границе со стороны Варшавы размещены снайперы. Такое решение приняло генеральное командование ВС Польши.
«Вечерняя прогулка на свежем воздухе для здоровья. Снайперы — мастера разведки, навигации, работы с оружием. Для них характерны уверенность в себе, терпение», – сказано в сообщении (цит. по «РИА Новости»).
Позже замминистра внутренних дел и администрации Польши Мацей Вансик в эфире польской радиостанции сообщил, что польские службы контролируют действия ЧВК «Вагнер» в Белоруссии. По его словам, ситуацию нельзя недооценивать.
Министр обороны Польши Мариуш Блащак анонсировал переброску подразделений на границу с Белоруссией еще до официальных заявлений Минска об учениях. Комментируя эту информацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что агрессивность Польши вызывает обеспокоенность. Это является поводом для повышенного внимания, уточнил он.
29 июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил о перемещении около сотни бойцов ЧВК «Вагнер» к белорусско-польской границе в районе Сувалкского коридора и назвал это решение «шагом к дальнейшему гибридному нападению на польскую территорию».
12 июля президент Польши Анджей Дуда сообщил, что страны – члены НАТО приняли план, согласно которому в случае угрозы в Польшу может быть переброшено до 100 000 солдат. Он уточнил, что такое решение может быть принято в случае нападения на Брестские ворота со стороны Белоруссии. Дуда отметил, что после размещения российского тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссии на территории Польши находятся около 10 000 солдат НАТО, которые в основном представлены военнослужащими США.
25 марта президент России Владимир Путин сообщил, что по просьбе Минска в Белоруссии будет размещено ТЯО. Министр обороны России Сергей Шойгу объяснял решение отправить ядерное оружие в соседнюю республику активностью ядерных миссий НАТО, в частности в Евросоюзе. 27 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что большая часть ТЯО уже была доставлена на территорию республики.