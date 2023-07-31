Польша разместила снайперов на границе с Белоруссией

12 июля президент Польши Анджей Дуда сообщил, что страны – члены НАТО приняли план, согласно которому в случае угрозы в Польшу может быть переброшено до 100 000 солдат. Он уточнил, что такое решение может быть принято в случае нападения на Брестские ворота со стороны Белоруссии. Дуда отметил, что после размещения российского тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссии на территории Польши находятся около 10 000 солдат НАТО, которые в основном представлены военнослужащими США.