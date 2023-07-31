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Польша разместила снайперов на границе с Белоруссией

Ведомости

На польско-белорусской границе со стороны Варшавы размещены снайперы. Такое решение приняло генеральное командование ВС Польши.

«Вечерняя прогулка на свежем воздухе для здоровья. Снайперы — мастера разведки, навигации, работы с оружием. Для них характерны уверенность в себе, терпение», – сказано в сообщении (цит. по «РИА Новости»).

Позже замминистра внутренних дел и администрации Польши Мацей Вансик в эфире польской радиостанции сообщил, что польские службы контролируют действия ЧВК «Вагнер» в Белоруссии. По его словам, ситуацию нельзя недооценивать.

20 июля минобороны Белоруссии сообщило о совместных учениях с «Вагнером» на полигоне «Брестский» – в 13 км от КПП «Брест» на границе с Польшей. Учения продлятся неделю. После этого Варшава приняла решение перебросить воинские формирования с запада на восток страны.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак анонсировал переброску подразделений на границу с Белоруссией еще до официальных заявлений Минска об учениях. Комментируя эту информацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что агрессивность Польши вызывает обеспокоенность. Это является поводом для повышенного внимания, уточнил он.

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29 июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил о перемещении около сотни бойцов ЧВК «Вагнер» к белорусско-польской границе в районе Сувалкского коридора и назвал это решение «шагом к дальнейшему гибридному нападению на польскую территорию».

12 июля президент Польши Анджей Дуда сообщил, что страны – члены НАТО приняли план, согласно которому в случае угрозы в Польшу может быть переброшено до 100 000 солдат. Он уточнил, что такое решение может быть принято в случае нападения на Брестские ворота со стороны Белоруссии. Дуда отметил, что после размещения российского тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссии на территории Польши находятся около 10 000 солдат НАТО, которые в основном представлены военнослужащими США.

25 марта президент России Владимир Путин сообщил, что по просьбе Минска в Белоруссии будет размещено ТЯО. Министр обороны России Сергей Шойгу объяснял решение отправить ядерное оружие в соседнюю республику активностью ядерных миссий НАТО, в частности в Евросоюзе. 27 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что большая часть ТЯО уже была доставлена на территорию республики.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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