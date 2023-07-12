Дуда рассказал о возможной переброске до 100 000 солдат НАТО в Польшу в случае угрозы

«Если бы произошло нападение на Брестские ворота [со стороны Бреста в Белоруссии], то можно было бы рассчитывать, что на нашу территорию было бы направлено около 100 000 солдат НАТО для немедленной обороны», — сказал он (цит. по Polskie radio 24).