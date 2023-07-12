Дуда рассказал о возможной переброске до 100 000 солдат НАТО в Польшу в случае угрозы
В случае угрозы в Польшу может быть переброшено до 100 000 солдат, такой план приняли страны – члены НАТО. Об этом сообщил президент республики Анджей Дуда по итогам саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе.
«Если бы произошло нападение на Брестские ворота [со стороны Бреста в Белоруссии], то можно было бы рассчитывать, что на нашу территорию было бы направлено около 100 000 солдат НАТО для немедленной обороны», — сказал он (цит. по Polskie radio 24).
Помимо этого, на территории страны будут размещены склады с вооружением, чтобы обеспечить быструю переброску войск. Дуда отметил, что сейчас на территории Польши находятся около 10 000 солдат НАТО, которые в основном представлены военнослужащими США.
Это решение было принято после размещения российского тактического ядерного оружия на территории Белоруссии, пояснил Дуда. По его словам, с этого момента участок на границе Польши и Белоруссии шириной около 80 км, также именуемый Брестским коридором, будет находиться под особым контролем.
25 марта президент России Владимир Путин сообщил, что по просьбе Минска в Белоруссии будет размещено российское тактическое ядерное оружие (ТЯО). Он провел аналогию с тем, как Соединенные Штаты также передают оружие своим союзникам в Европе.
Министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин в мае подписали документы, которые определяют порядок содержания российского ТЯО в специальном хранилище на территории Белоруссии. Шойгу объяснял решение отправить ядерное оружие в соседнюю республику активностью ядерных миссий НАТО, в частности в Евросоюзе. 27 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что большая часть ТЯО уже была доставлена на территорию республики.