Лукашенко заявил, что его начали «напрягать» участники ЧВК «Вагнер»

20 июля минобороны Белоруссии сообщило о совместных учениях с «Вагнером» на полигоне «Брестский» – в 13 км от КПП «Брест» на границе с Польшей. После этого Варшава приняла решение перебросить воинские формирования на восток страны. Представитель комитета по делам национальной безопасности и обороны Збигнев Хоффман назвал учения в Белоруссии провокацией. По его словам, комитет проанализировал возможные угрозы дислокации отрядов ЧВК, после чего министр обороны принял решение о «переброске воинских формирований с запада на восток Польши». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что агрессивность Польши вызывает обеспокоенность.