Лукашенко заявил, что его начали «напрягать» участники ЧВК «Вагнер»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что его «начали напрягать вагнеровцы», так как они заявили о желании «сходить на экскурсию» на Запад. Об этом глава белорусского государства рассказал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, которая проходит под Санкт-Петербургом.
«Может быть, и не следовало бы говорить, но скажу. Нас стали напрягать вагнеровцы: "Хочется на Запад. Разрешите нам". Говорю, вам зачем на Запад? "Ну, сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув", – рассказал Лукашенко (цитата по ТАСС).
Президент республики, по его словам, держит участников «Вагнера» «в центре, как договорились», Минску «не хотелось бы их туда передислоцировать, потому что у них настроения плохие».
Бойцы частной военной компании, основателем которой является Евгений Пригожин, оказались на территории Белоруссии после попытки вооруженного мятежа в России. Договоренности между Лукашенко и Пригожиным были достигнуты вечером 24 июня. Тогда основатель ЧВК остановил колонну, которая двигалась к Москве, и вывел бойцов из Ростова-на-Дону.
20 июля минобороны Белоруссии сообщило о совместных учениях с «Вагнером» на полигоне «Брестский» – в 13 км от КПП «Брест» на границе с Польшей. После этого Варшава приняла решение перебросить воинские формирования на восток страны. Представитель комитета по делам национальной безопасности и обороны Збигнев Хоффман назвал учения в Белоруссии провокацией. По его словам, комитет проанализировал возможные угрозы дислокации отрядов ЧВК, после чего министр обороны принял решение о «переброске воинских формирований с запада на восток Польши». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что агрессивность Польши вызывает обеспокоенность.