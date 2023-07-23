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Лукашенко заявил, что его начали «напрягать» участники ЧВК «Вагнер»

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что его «начали напрягать вагнеровцы», так как они заявили о желании «сходить на экскурсию» на Запад. Об этом глава белорусского государства рассказал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, которая проходит под Санкт-Петербургом.

«Может быть, и не следовало бы говорить, но скажу. Нас стали напрягать вагнеровцы: "Хочется на Запад. Разрешите нам". Говорю, вам зачем на Запад? "Ну, сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув", – рассказал Лукашенко (цитата по ТАСС).

Президент республики, по его словам, держит участников «Вагнера» «в центре, как договорились», Минску «не хотелось бы их туда передислоцировать, потому что у них настроения плохие».

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Бойцы частной военной компании, основателем которой является Евгений Пригожин, оказались на территории Белоруссии после попытки вооруженного мятежа в России. Договоренности между Лукашенко и Пригожиным были достигнуты вечером 24 июня. Тогда основатель ЧВК остановил колонну, которая двигалась к Москве, и вывел бойцов из Ростова-на-Дону.

20 июля минобороны Белоруссии сообщило о совместных учениях с «Вагнером» на полигоне «Брестский» – в 13 км от КПП «Брест» на границе с Польшей. После этого Варшава приняла решение перебросить воинские формирования на восток страны. Представитель комитета по делам национальной безопасности и обороны Збигнев Хоффман назвал учения в Белоруссии провокацией. По его словам, комитет проанализировал возможные угрозы дислокации отрядов ЧВК, после чего министр обороны принял решение о «переброске воинских формирований с запада на восток Польши». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что агрессивность Польши вызывает обеспокоенность.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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